Домогаров рассказал, что работает над двумя проектами

Народный артист считает, что с его опытом пора создавать собственные фильмы
Александр Домогаров
Александр ДомогаровИсточник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Народный артист России Александр Домогаров работает над двумя проектами, однако считает, что с его опытом пора не просто сниматься, а создавать собственные фильмы и убеждать продюсеров в их перспективности. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Есть в работе, точнее в разработке две темы, время покажет», — поделился собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, в каких картинах актера можно будет увидеть в 2026 году, Домогаров рассказал, что с его опытом уже стоит запускать собственные проекты.

«Напишите так: “он ухмыльнулся и пожал плечами”. А если серьезно, в моем случае нужно уже работать так: писать материал, который хочется и нравится, искать хорошего сценариста, создавать свой проект и пытаться убедить продюсеров и руководителей каналов в том, что это интересно», — поделился он.