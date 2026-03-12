Домогаров рассказал, что работает над двумя проектами

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Народный артист России Александр Домогаров работает над двумя проектами, однако считает, что с его опытом пора не просто сниматься, а создавать собственные фильмы и убеждать продюсеров в их перспективности. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.