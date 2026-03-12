Домогаров рассказал, что работает над двумя проектами

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Народный артист России Александр Домогаров работает над двумя проектами, однако считает, что с его опытом пора не просто сниматься, а создавать собственные фильмы и убеждать продюсеров в их перспективности. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
«Есть в работе, точнее в разработке две темы, время покажет», — поделился собеседник агентства.
Отвечая на вопрос, в каких картинах актера можно будет увидеть в 2026 году, Домогаров рассказал, что с его опытом уже стоит запускать собственные проекты.
«Напишите так: “он ухмыльнулся и пожал плечами”. А если серьезно, в моем случае нужно уже работать так: писать материал, который хочется и нравится, искать хорошего сценариста, создавать свой проект и пытаться убедить продюсеров и руководителей каналов в том, что это интересно», — поделился он.