Баторов понимает, что на Колю нет никакой надежды. Но и сам он страдает от болезни Альцгеймера и каждый день начинает с записей в блокноте, чтобы не забыть, что случилось вчера. Несмотря ни на что, он вступает в противостояние с бандитами и неожиданно для всех обнаруживает превосходное умение владеть оружием, а также необычную для простого пенсионера жестокость и изобретательность.