Стартовали съемки криминальной драмы «Пес». Сергей Гармаш играет в фильме забывчивого, но элегантного киллера на пенсии, а Рузиль Минекаев — беспутного парня его внучки.
По сюжету, к Олегу Баторову, отшельнику из дальневосточной глуши, неожиданно наведывается внучка Вера со своим парнем Колей. Старик не видел девушку с самого детства, но познакомиться с ней поближе не успевает: наутро обоих гостей похищают. Как выясняется, Коля впутался в криминал — согласился перегнать машину с запрещенными веществами, но ее угнали. Теперь бандиты требуют, чтобы парень вернул долг, а Веру удерживают как заложницу.
Баторов понимает, что на Колю нет никакой надежды. Но и сам он страдает от болезни Альцгеймера и каждый день начинает с записей в блокноте, чтобы не забыть, что случилось вчера. Несмотря ни на что, он вступает в противостояние с бандитами и неожиданно для всех обнаруживает превосходное умение владеть оружием, а также необычную для простого пенсионера жестокость и изобретательность.
Рузиль Минекаев, известный по ролям в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Подслушано в Рыбинске», признался, что немного переживал перед съемками с мэтром, но, по его словам, все прошло замечательно.
«Я очень рад, что познакомился с Сергеем Леонидовичем Гармашом. С первого дня у нас как-то задалась работа, мы нашли контакт сразу», — рассказал Рузиль.
«Наши герои отличаются: у Сергея Леонидовича герой — бывший киллер, у которого похитили внучку, и он готов убить любого, кто ее обидел, мой же герой трусливый, инфантильный. Интересный дуэт», — отметил Рузиль.
Другие роли в картине исполнят Алексей Серебряков, Валерий Кухарешин, Варвара Володина, Евгений Харитонов, Иван Макаревич, Иван Мулин и другие. Режиссером-постановщиком фильма выступит Константин Смирнов («Волчок», «Телохранители»).
Фильм «Пес» выйдет на онлайн-платформе Okko.