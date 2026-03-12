Ричмонд
Гармаш играет стильного киллера на пенсии в драме со звездой «Слова пацана»

Смотрите фоторепортаж со съемок криминальной драмы «Пес» с дуэтом Сергея Гармаша и Рузиля Минекаева
Сергей Гармаш на съемках фильма «Пес»
Сергей Гармаш на съемках фильма «Пес»

Стартовали съемки криминальной драмы «Пес». Сергей Гармаш играет в фильме забывчивого, но элегантного киллера на пенсии, а Рузиль Минекаев — беспутного парня его внучки.

По сюжету, к Олегу Баторову, отшельнику из дальневосточной глуши, неожиданно наведывается внучка Вера со своим парнем Колей. Старик не видел девушку с самого детства, но познакомиться с ней поближе не успевает: наутро обоих гостей похищают. Как выясняется, Коля впутался в криминал — согласился перегнать машину с запрещенными веществами, но ее угнали. Теперь бандиты требуют, чтобы парень вернул долг, а Веру удерживают как заложницу.

Сергей Гармаш на съемках фильма «Пес»
Сергей Гармаш на съемках фильма «Пес»
Рузиль Минекаев на съемках фильма «Пес»
Рузиль Минекаев на съемках фильма «Пес»

Баторов понимает, что на Колю нет никакой надежды. Но и сам он страдает от болезни Альцгеймера и каждый день начинает с записей в блокноте, чтобы не забыть, что случилось вчера. Несмотря ни на что, он вступает в противостояние с бандитами и неожиданно для всех обнаруживает превосходное умение владеть оружием, а также необычную для простого пенсионера жестокость и изобретательность.

Сергей Гармаш и Рузиль Минекаев на съемках фильма «Пес»
Сергей Гармаш и Рузиль Минекаев на съемках фильма «Пес»

Рузиль Минекаев, известный по ролям в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Подслушано в Рыбинске», признался, что немного переживал перед съемками с мэтром, но, по его словам, все прошло замечательно.

«Я очень рад, что познакомился с Сергеем Леонидовичем Гармашом. С первого дня у нас как-то задалась работа, мы нашли контакт сразу», — рассказал Рузиль.

Рузиль Минекаев на съемках фильма «Пес»
Рузиль Минекаев на съемках фильма «Пес»

«Наши герои отличаются: у Сергея Леонидовича герой — бывший киллер, у которого похитили внучку, и он готов убить любого, кто ее обидел, мой же герой трусливый, инфантильный. Интересный дуэт», — отметил Рузиль.

Сергей Гармаш на съемках фильма «Пес»
Сергей Гармаш на съемках фильма «Пес»

Другие роли в картине исполнят Алексей Серебряков, Валерий Кухарешин, Варвара Володина, Евгений Харитонов, Иван Макаревич, Иван Мулин и другие. Режиссером-постановщиком фильма выступит Константин Смирнов («Волчок», «Телохранители»).

Фильм «Пес» выйдет на онлайн-платформе Okko.