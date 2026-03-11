Разумовская рассказала, как съемки в фильме «К себе нежно» заставили ее измениться

Заслуженная артистка Санкт-Петербурга, актриса Карина Разумовская призналась, что исполнение главной роли в фильме «К себе нежно» заставило ее измениться. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере картины.
По ее словам, она взяла на вооружение девиз, который в процессе фильма усвоила ее героиня. Актриса отметила, что он помог ей разрешить себе больше.
«Несмотря на нашу расхожесть с этой героиней, конечно, я в конце фильма задумалась — а я-то себе позволяю? А могу, пожалуй, позволить чуть-чуть побольше, решила я, и действительно так и действую», — заявила Разумовская.