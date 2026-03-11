Наталия Орейро показала откровенные кадры в нижнем белье и кожаной юбке

48-летняя Наталия Орейро разместила на своей странице в соцсети новое видео, на котором предстала в соблазнительном образе. Как передает Super.ru, на кадрах звезда «Дикого ангела» танцевала в кружевном топе на тонких бретельках и бордовой кожаной юбке.
Для съемки Наталия выбрала элегантную прическу в голливудском стиле и нейтральный макияж.
Фанаты пришли в восторг от публикации знаменитости и засыпали ее комплиментами. Многих пользователей Сети поразило, как молодо Орейро выглядит в своем возрасте. «
И ей почти 50? Невозможно», «Я смотрела тебя по телевизору двадцать лет назад, ты вообще не изменилась», «Просто потрясающая фигура, браво», «От тебя исходит такая потрясающая энергетика, сразу хочется танцевать и улыбаться», — написали подписчики в комментариях.
Ранее Наталия Орейро объяснила, почему отказалась от дорогой машины и личного повара.