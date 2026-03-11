Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Наталия Орейро показала откровенные кадры в нижнем белье и кожаной юбке

Актриса поделилась фото в откровенном образе

48-летняя Наталия Орейро разместила на своей странице в соцсети новое видео, на котором предстала в соблазнительном образе. Как передает Super.ru, на кадрах звезда «Дикого ангела» танцевала в кружевном топе на тонких бретельках и бордовой кожаной юбке.

Наталия Орейро / фото: соцсети
Наталия Орейро / фото: соцсети

Для съемки Наталия выбрала элегантную прическу в голливудском стиле и нейтральный макияж.

Наталия Орейро / фото: соцсети
Наталия Орейро / фото: соцсети

Фанаты пришли в восторг от публикации знаменитости и засыпали ее комплиментами. Многих пользователей Сети поразило, как молодо Орейро выглядит в своем возрасте. «

И ей почти 50? Невозможно», «Я смотрела тебя по телевизору двадцать лет назад, ты вообще не изменилась», «Просто потрясающая фигура, браво», «От тебя исходит такая потрясающая энергетика, сразу хочется танцевать и улыбаться», — написали подписчики в комментариях.

Ранее Наталия Орейро объяснила, почему отказалась от дорогой машины и личного повара.