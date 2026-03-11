Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» фестиваля в Канне

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Американская певица, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» 79-го Каннского кинофестиваля за вклад в кинематограф. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на организаторов киносмотра.
«В ней воплотился легендарный синтез Бродвея и Голливуда, эстрадной сцены и большого экрана», — отметил генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо. Эту же награду вместе с американкой получит новозеландский режиссер Питер Джексон. 83-летняя актриса была удостоена премии за свою многолетнюю карьеру, в частности, за фильм «Йентл» (Yentl, 1983) и культовый дуэт с Робертом Редфордом в фильме «Какими мы были» (The Way We Were, 1973), пишет агентство.
Барбара Джоан Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года в нью-йоркском районе Бруклин. В 1963 году она исполнила главную роль в бродвейском мюзикле «Смешная девчонка», в основу которого была положена биография известной американской актрисы начала XX века Фанни Брайс. Мюзикл был экранизирован в 1968 году и принес исполнительнице кинопремию «Оскар» за лучшую главную женскую роль.
В 1963 году певица записала дебютный музыкальный альбом «Альбом Барбры Стрейзанд», удостоенный премии «Грэмми» в двух номинациях («Альбом года» и «Лучшее женское вокальное поп-исполнение»). В общей сложности она выпустила свыше 60 альбомов, 51 из них стал золотым, 30 — платиновыми и 13 — мультиплатиновыми. Стрейзанд завоевала два «Оскара», девять кинопремий «Золотой глобус» и десять «Грэмми».
79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая 2026 года.