Бывшая ассистентка Ренаты Литвиновой обвинила ее в многолетнем абьюзе

«Советы о том, как надо одеваться, раздавались на повседневной основе. С особым пристрастием относились к людям корпулентным. <...> Нам внушили, что унижения — это норма. Что оскорблять — в порядке вещей. Втаптывать в грязь. Лишать достоинства. Нас обесчеловечили. Собрав вокруг себя людей зависимых, неуверенных в себе, отчаявшихся или находящихся в безвыходном положении, над нами ставили психологические эксперименты», — рассказала Максимова.