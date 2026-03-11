Ричмонд
Бывшая ассистентка Ренаты Литвиновой обвинила ее в многолетнем абьюзе

Наталья Максимова пожаловалась на унижения со стороны режиссера
Рената Литвинова
Рената Литвинова

Бывшая ассистент Ренаты Литвиновой публично рассказала о многолетнем абьюзе, травле и унижениях со стороны режиссера. Как сообщает Super.ru, Наталья Максимова не назвала Литвинову по имени, но детали истории и предыстория указывают на нее.

По словам Максимовой, во времена их сотрудничества знаменитость установила полный контроль над ее жизнью: запрещала давать интервью и появляться на экране, а в случае недовольства ее поведением унижала.

Максимова добавила, что не была единственной жертвой. Звезда якобы унижала всех, кто на нее работал.

Рената Литвинова (фото: соцсети)
Рената Литвинова (фото: соцсети)

«Советы о том, как надо одеваться, раздавались на повседневной основе. С особым пристрастием относились к людям корпулентным. <...> Нам внушили, что унижения — это норма. Что оскорблять — в порядке вещей. Втаптывать в грязь. Лишать достоинства. Нас обесчеловечили. Собрав вокруг себя людей зависимых, неуверенных в себе, отчаявшихся или находящихся в безвыходном положении, над нами ставили психологические эксперименты», — рассказала Максимова.

Ранее Рената Литвинова появилась на модном показе в Париже в готическом образе.