Бывшая ассистентка Ренаты Литвиновой обвинила ее в многолетнем абьюзе

Бывшая ассистент Ренаты Литвиновой публично рассказала о многолетнем абьюзе, травле и унижениях со стороны режиссера. Как сообщает Super.ru, Наталья Максимова не назвала Литвинову по имени, но детали истории и предыстория указывают на нее.
По словам Максимовой, во времена их сотрудничества знаменитость установила полный контроль над ее жизнью: запрещала давать интервью и появляться на экране, а в случае недовольства ее поведением унижала.
Максимова добавила, что не была единственной жертвой. Звезда якобы унижала всех, кто на нее работал.
«Советы о том, как надо одеваться, раздавались на повседневной основе. С особым пристрастием относились к людям корпулентным. <...> Нам внушили, что унижения — это норма. Что оскорблять — в порядке вещей. Втаптывать в грязь. Лишать достоинства. Нас обесчеловечили. Собрав вокруг себя людей зависимых, неуверенных в себе, отчаявшихся или находящихся в безвыходном положении, над нами ставили психологические эксперименты», — рассказала Максимова.
