Николь Кидман доверила друзьям поиск идеального спутника жизни

После развода с Китом Урбаном Николь Кидман готова к свиданиям, однако теперь она выдвигает жесткие требования к потенциальным партнерам. Как сообщает Daily Mail, звезда больше не верит в случайные знакомства и разработала строгий перечень требований к мужчинам.
Теперь путь к сердцу кинодивы лежит исключительно по личным рекомендациям своих близких друзей. Кидман полагается на интуицию и опыт своего окружения, считая, что они лучше знают, кто сможет составить ей достойную партию.
Список требований звезды Голливуда к будущему избраннику выглядит внушительно. Николь Кидман практически исключает появление случайных людей в ее окружении. Актриса ввела категоричное табу на романы с коллегами, поскольку больше не желает смешивать профессиональную деятельность с личными чувствами.
В приоритете у Николь — исключительно успешные и финансово независимые мужчины с безупречной репутацией и отсутствием любых вредных привычек. Единственным исключением из жестких правил остаются музыканты — к ним голливудская звезда по-прежнему проявляет особую симпатию.
