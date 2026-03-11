Николь Кидман доверила друзьям поиск идеального спутника жизни

После развода с Китом Урбаном Николь Кидман готова к свиданиям, однако теперь она выдвигает жесткие требования к потенциальным партнерам. Как сообщает Daily Mail, звезда больше не верит в случайные знакомства и разработала строгий перечень требований к мужчинам.