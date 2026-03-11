Ричмонд
Николь Кидман доверила друзьям поиск идеального спутника жизни

Актриса полностью отказалась от случайных знакомств и свиданий с коллегами
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

После развода с Китом Урбаном Николь Кидман готова к свиданиям, однако теперь она выдвигает жесткие требования к потенциальным партнерам. Как сообщает Daily Mail, звезда больше не верит в случайные знакомства и разработала строгий перечень требований к мужчинам.

Теперь путь к сердцу кинодивы лежит исключительно по личным рекомендациям своих близких друзей. Кидман полагается на интуицию и опыт своего окружения, считая, что они лучше знают, кто сможет составить ей достойную партию.

Николь Кидман с мужем Китом Урбаном
Николь Кидман с мужем Китом УрбаномИсточник: Legion-Media.ru

Список требований звезды Голливуда к будущему избраннику выглядит внушительно. Николь Кидман практически исключает появление случайных людей в ее окружении. Актриса ввела категоричное табу на романы с коллегами, поскольку больше не желает смешивать профессиональную деятельность с личными чувствами.

В приоритете у Николь — исключительно успешные и финансово независимые мужчины с безупречной репутацией и отсутствием любых вредных привычек. Единственным исключением из жестких правил остаются музыканты — к ним голливудская звезда по-прежнему проявляет особую симпатию.

Ранее дочь Николь Кидман впервые рассказала, как мать вдохновила ее начать карьеру.