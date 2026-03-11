Известная актриса рассказала о травле в школьные годы

«Однажды меня ударили по лицу… Это произошло из-за того, что я отказалась давать списывать мальчику, который был страшным хамом и наглецом и бил других девочек», — поделилась воспоминаниями актриса. Ещенко рассказала, что ей хотелось, чтобы обидчик понес наказание, но этого не произошло, так как ударивший ее мальчик был сыном влиятельного человека.