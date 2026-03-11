Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Маша из «Ворониных» показала подросшую трехлетнюю дочь: «Взрослая бусинка»

Мария Ильюхина поздравила наследницу с днем рождения

Мария Ильюхина показала новые фото своей дочери Марии. 22-летняя актриса сообщила, что наследнице 10 марта исполнилось три года. Звезда «Ворониных» поделилась снимками, которые были сделаны накануне для рождения девочки.

Дочь Марии Ильюхиной, фото: соцсети
Дочь Марии Ильюхиной, фото: соцсети

Маша позировала в черном платье с пышной юбкой и бантиками на плечах, в туфельках с ремешками, украшенными стразами, и бабочками. Образ малышки дополнил ободок с большим бантом. Она была запечатлена, сидя на игрушечной лошадке.

Также Маша примерила розовое пышное платье с бантиком на талии и серебристые туфли со стразами. Девочка позировала в большой коробке куклы Барби.

Дочь Марии Ильюхиной, фото: соцсети
Дочь Марии Ильюхиной, фото: соцсети

«С днем рождения, моя маленькая принцесса. Моя такая уже взрослая бусинка! Бесконечно сильно люблю тебя», — написала знаменитая мама.

Ильюхина приготовила сюрприз для своей наследницы. Она заказала композицию из шаров с цифрой «3», а также надувной замок и цветы. Возле них она положила подарки для маленькой именинницы — кукольный дом, пупса и аксессуары для причесок. Актриса заказала для дочери торт, а утром, показав ей сюрприз, предложила задуть свечу.

Мария Ильюхина с дочерью, фото: соцсети
Мария Ильюхина с дочерью, фото: соцсети

Напомним, Мария Ильюхина родила дочь в 2023 году от мужа Алексея Шарова, с которым она училась в одном университете. Актриса объявила о беременности в ноябре 2022 года, накануне своего 19-летия. В конце того же месяца она вышла замуж за отца ребенка.

Ильюхина знакома зрителям по роли Маши Ворониной в сериале «Воронины». Она сыграла старшую дочь Кости (Георгий Дронов) и Веры (Екатерина Волкова).

Ранее Мария Ильюхина снялась в откровенных нарядах в честь 22-летия.