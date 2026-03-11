Ильюхина приготовила сюрприз для своей наследницы. Она заказала композицию из шаров с цифрой «3», а также надувной замок и цветы. Возле них она положила подарки для маленькой именинницы — кукольный дом, пупса и аксессуары для причесок. Актриса заказала для дочери торт, а утром, показав ей сюрприз, предложила задуть свечу.