Швыдкой: отсутствие России обеднит Венецианскую биеннале

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Отсутствие российского павильона на Венецианской биеннале сделает ее менее интересной. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, обсуждая вопрос угроз Еврокомиссии лишить биеннале европейских грантов, если организаторы не отменят решение пригласить Россию.
Российская Федерация последний раз представляла собственный проект в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году.
«Вы знаете, Венецианская биеннале — это не Олимпийские игры. Я не стал бы сейчас делать прогнозов. Могу сказать только, что российский проект, координатором которого [Российская] Академия музыки имени Гнесиных, с моей точки зрения, настолько хорош, что его отсутствие обеднит палитру венецианского биеннале. Без нашего проекта биеннале будет менее интересное», — отметил Швыдкой.
Он добавил, что, даже если биеннале решит не предоставлять площадку, российскую экспозицию можно будет реализовать «в другом, более гостеприимном месте». «Пока я не вижу причин для паники, нам еще не отказали», — подчеркнул он.
Ранее Европейская комиссия пригрозила организаторам Венецианской биеннале лишением грантов, если будет допущено участие России на выставке в текущем году. Еврокомиссары Гленна Микаллеф и Хенна Вирккунен, курирующие вопросы культуры и демократии, заявили, что участие российских представителей якобы противоречит антироссийскому санкционному режиму ЕС.
Министры культуры и иностранных дел 21 страны, включая балтийские республики, Австрию, Германию, Нидерланды, Польшу, Францию и Украину, направили письмо организаторам биеннале с призывом пересмотреть решение о российском павильоне, сообщил портал Politico.
О России на биеннале
Россия в последний раз представляла собственный проект в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году, когда экспозиция получила почетное упоминание (special mention) жюри, а также была проведена реставрация павильона, рассказала ТАСС комиссар павильона России, соучредитель компании Smart Art Анастасия Карнеева. По ее словам, в 2022 году художники отказались от участия незадолго до открытия, когда заменить проект было уже невозможно. В 2023 году на архитектурной биеннале павильон не функционировал.
В 2024 году Россия приняла решение предоставить павильон Боливии как жест культурной дипломатии. «Мы дали голос Боливии, и они представили индигенных художников из стран Латинской Америки, которым западные институции редко предоставляют площадку для высказывания», — пояснила Карнеева ТАСС.
В 2025 году на архитектурной биеннале в павильоне прошла образовательная программа, организованная самой биеннале, в которой участвовали архитекторы и кураторы со всего мира, а также студенты и школьники.