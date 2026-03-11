Заворотнюк вернулась с семьей в Москву из Дубая: «Психика уже не справлялась»

«Это точно весна? Но я точно не жалуюсь. Главное, что мы вернулись домой. Последние дни было правда очень тревожно. Даже не столько из-за конкретных событий, сколько из-за постоянного напряжения, психика уже не справлялась, от любого громкого звука буквально подпрыгивали. В какой-то момент просто приняли решение, что лучше улететь. Перелет в целом прошел хорошо, хотя была задержка примерно на 3 часа, долго не могли взлететь, закрывали воздушное пространство. В тот момент тоже было довольно тревожно. Но, слава Богу, долетели. В итоге перелет занял около 10 часов вместо обычных 5:30», — рассказала бизнесвумен.