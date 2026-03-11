Премьера фильма «Жемчуг» со Светланой Ходченковой пройдет в Москве

11 марта в московском киноцентре «Октябрь» состоится большая зрительская премьера семейного драмеди «Жемчуг». Показ пройдет в рамках проекта КАРО/АРТ при участии кинопрокатной компании «Каро Премьер» и кинокомпании Pan-Atlantic Studio.
Картина режиссера Тины Баркалая рассказывает об 11-летней Марте (Дарья Полунеева), которая живет в детском доме в Ханты-Мансийске и мечтает поехать в Индию. Однажды ее «по расчету» удочеряют состоятельные супруги Роман (Евгений Цыганов) и Елена (Светлана Ходченкова) — они надеются, что этот ответственный шаг укрепит их трещащий по швам брак и поможет Роману в продвижении по службе. Однако чуда не происходит, и с появлением приемной дочери обстановка в семье становится еще более напряженной.
В ленте также сыграли Ирина Пегова, Сергей Гилев, Юлия Волкова, Эра Зиганшина и другие. Производство картины велось в копродукции России и Индии. По признанию продюсера Сафу Алама, «Жемчуг» — первый российский фильм, который снимался внутри Тадж-Махала.
Летом 2025 года «Жемчуг» стал участником 33 фестиваля российского кино «Окно в Европу», где картина заняла первое место в программе «Выборгский счет», получила приз имени Армена Медведева и специальную награду «Окно ВКонтакте».
В Москве в рамках показа состоится обсуждение фильма с актерами Светланой Ходченковой и Сергеем Гилевым, а также с режиссером Тиной Баркалая и продюсером Катей Филипповой. Модератором беседы выступит киновед и программный директор фестиваля «Окно в Европу» Андрей Апостолов.
В широкий российский прокат «Жемчуг» выйдет 12 марта.