Премьера фильма «Жемчуг» со Светланой Ходченковой пройдет в Москве

Картина режиссера Тины Баркалая рассказывает об 11-летней Марте (Дарья Полунеева), которая живет в детском доме в Ханты-Мансийске и мечтает поехать в Индию. Однажды ее «по расчету» удочеряют состоятельные супруги Роман (Евгений Цыганов) и Елена (Светлана Ходченкова) — они надеются, что этот ответственный шаг укрепит их трещащий по швам брак и поможет Роману в продвижении по службе. Однако чуда не происходит, и с появлением приемной дочери обстановка в семье становится еще более напряженной.