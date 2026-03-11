Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, как актриса справляется с деменцией

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина справляется с деменцией, находясь дома, рассказала РИА Новости дочь артистки Ольга Шукшина.
«Это был какой-то фейк по поводу госпитализации. Мы пока дома, стараемся так. Пока справляемся в домашних условиях. В этом возрасте тяжело человеку, конечно. Активности уже такой нет, как у молодых. Старость не в радость», — сказала собеседница агентства.
Ранее дочь актрисы опровергла слухи о срочной госпитализации Федосеевой-Шукшиной. По ее словам, у артистки было плановое обследование в больнице.
В 2019 году актриса перенесла инфаркт и инсульт, а теперь страдает из-за деменции. На протяжении десяти лет за ней ухаживает дочь Ольга.