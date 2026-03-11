Corriere della Sera: несколько стран препятствуют участию РФ в Венецианской биеннале

РИМ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Евросоюза, некоторых стран Европы, а также Минкультуры Италии оказывают давление на руководство Венецианской биеннале, чтобы добиться отмены участия России в проходящей в Венеции старейшей международной художественной выставке. Как сообщила газета Corriere della Sera, президенту биеннале Пьетранжело Буттафуоко было направлено письмо с требованием пересмотреть решение о российском участии.
Письмо, по данным издания, подписали министры культуры и иностранных дел 22 стран, включая, помимо Украины, Францию, Германию, Испанию, Румынию и Польшу. Италия, принимающая сторона, его не подписала, но министр культуры Алессандро Джули выразил несогласие с участием РФ.
На 61-й Венецианской биеннале современного искусства РФ представит международный музыкально-перформативный проект «Дерево укоренено в небе».
Как стало известно корреспонденту ТАСС, фактически проект будет аудиовизуальным, основанным на перформансе, который запишут на видео в дни до официального открытия для публики. Затем это видео будет проецироваться на стенах павильона в течение всей биеннале, которая обычно длится до ноября.
Ранее в интервью газете La Repubblica Буттафуоко заявил, что «биеннале станет настоящим перемирием» и выставка будет открыта для всех, в том числе России.
РФ в последний раз представляла собственный проект на Венецианской биеннале в 2021 году, когда экспозиция была удостоена почетного упоминания.