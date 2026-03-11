Крах Советского Союза стал личной трагедией для миллионов граждан страны. Рушились надежды и планы, обесценивались некогда востребованные навыки и опыт. Люди отчаянно искали себе места в новом мире, но находили его не все.
Не стали исключением и актеры. Количество выходящих в стране фильмов сократилось, на первый план вышли другие герои, да и новый рыночный принцип работы оказался подходящим далеко не всем. Все это привело к тому, что некогда любимые актеры досрочно завершили карьеры. А учитывая крах системы социальной поддержки, таких артистов зачастую ждало довольно жалкое существование.
Тамара Носова
Народная артистка РФ Тамара Носова дебютировала на экране в 1948 году в популярном фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия». В 50-х и 60-х она активно снималась, появившись в нескольких десятках фильмов. Зрители запомнили ее простоватую, но ответственную секретаршу Тосю Бурыгину из новогодней комедии «Карнавальная ночь», Комариху из «Свадьбы в Малиновке» и другие интересные образы.
Закат актерской карьеры Носовой начался еще в 80-е, когда после смерти матери она начала вести более замкнутый образ жизни. А в 90-х некогда востребованная комедийная актриса оказалась никому не нужна. Несколько сыгранных небольших ролей не смогли обеспечить ей достаточный источник дохода, а пенсии оказалась недостаточно даже чтобы оплатить счета за квартиру. Тамара Носова окунулась в нищету. Она растеряла друзей, отгородилась от знакомых и вынуждена была питаться в столовой для малоимущих. Так в безвестности она прожила до 2007 года, пока не скончалась от ишемической болезни.
Георгий Юматов
Звезда фильма «Офицеры» Георгий Юматов попал в киноискусство сразу после войны. Бывший фронтовик воспользовался ветеранской привилегией и поступил в киношколу при студии «Мосфильм». За сорок с лишним лет карьеры он сыграл во множестве фильмов, добиваясь особенного успеха в картинах о войне.
В начале 90-х его таланты оказались невостребованными, но некогда звездному актеру удавалось сводить концы с концами, продавая предметы роскоши, купленные в лучшие времена его женой Музой Крепкогорской. Однако окончательную точку в карьере артиста поставил выстрел из охотничьего ружья. Юматов, находившийся в пьяном состоянии, застрелил дворника, с которым до этого поминал свою околевшую собаку Фроську. И хотя адвокату удалось спасти его от реального тюремного срока, Георгий Юматов вскоре скончался от разрыва брюшной аорты, не сыграв более ни одной роли.
Наталья Кустинская
Известная на весь Советский Союз Наталья Кустинская не была сверхпопулярной актрисой со множеством главных ролей. Но это с лихвой компенсировалось природной красотой артистки, которой она не стеснялась пользоваться. За свою жизнь она выходила замуж шесть раз, причем в последний раз — на восьмом десятке, за два года до смерти.
Кустинская сыграла несколько десятков небольших ролей, среди которых самой знаменитой осталась актриса Наталья из романтической комедии «Три плюс два». Параллельно она вела образ жизни светской львицы, насколько это было возможно в СССР. Последней ее работой стала роль второго плана в мелодраме 1989 года «Светик».
С развалом Союза ее четвертый муж, профессор МГИМО утратил былой вес в обществе, а постаревшая актриса лишилась своего главного козыря — эффектной внешности. Навалились безденежье, проблемы с сыном, который увлекся запрещенными веществами, затем добавилась кончина очередного мужа, увлечение алкоголем и сопутствующие ему заболевания. Последние годы она провела прикованной к постели и умерла в декабре 2012 года.
Раднэр Муратов
Мастер эпизода Раднэр Муратов появился во множестве замечательных советских картин, таких как «Максим Перепелица», «Золотой теленок», «Афоня». Самой знаменитой его работой стала роль Василия Алибабаевича в комедии «Джентльмены удачи», а его фраза «кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста» ушла в народ.
В отличие от многих актеров, имевших пристрастие к алкоголю, Муратов из сомнительных увлечений отдавал предпочтение скачкам. Азарт и изменившиеся условия в стране привели его к острому безденежью, однако важнейшей причиной заката карьеры артиста стала прогрессирующая болезнь Альцгеймера. В 90-е годы он не снялся ни в одном фильме, хотя и появлялся на творческих вечерах. Актер начал забывать близких людей, постепенно терял ориентацию в пространстве и скончался в декабре 2004 года от инсульта.
Михаил Кононов
Выдающийся трагикомический актер Михаил Кононов получил широкую известность благодаря главной роли в комедии Виталия Мельникова «Начальник Чукотки». А выход на экраны многосерийного телефильма «Большая перемена», где он предстал в виде стеснительного учителя истории Нестора Петровича, сделал его звездой советского кино.
К началу 90-х актер сыграл более чем в 50 фильмах, а также активно занимался озвучиванием кино и мультипликации. Однако новый порядок, установившийся в стране, пришелся ему не по сердцу. Кононов сознательно не шел на контакт с новым поколением актеров и кинематографистов, в результате чего остался практически без работы. Чтобы свести конца с концами некогда популярный актер продал квартиру в Москве и отправился жить в деревню. На природе он написал мемуары, которые, однако, не взяло ни одно издательство. Когда у него развилась пневмония, Кононов даже не смог найти денег на лекарства. Актер умер 16 июля 2007 года от тромбоэмболии.