К началу 90-х актер сыграл более чем в 50 фильмах, а также активно занимался озвучиванием кино и мультипликации. Однако новый порядок, установившийся в стране, пришелся ему не по сердцу. Кононов сознательно не шел на контакт с новым поколением актеров и кинематографистов, в результате чего остался практически без работы. Чтобы свести конца с концами некогда популярный актер продал квартиру в Москве и отправился жить в деревню. На природе он написал мемуары, которые, однако, не взяло ни одно издательство. Когда у него развилась пневмония, Кононов даже не смог найти денег на лекарства. Актер умер 16 июля 2007 года от тромбоэмболии.