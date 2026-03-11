Павел Прилучный впервые раскрыл подробности отношений с Агатой Муцениеце и назвал причины их расставания. В интервью Лауре Джугелии он признался: ему не нравилось, что для бывшей жены карьера была в приоритете. По словам артиста, он думал, что сможет перевоспитать Муцениеце и отговорить ее от съемок.
«Не говорю, что она не должна работать. Но можно же выбирать время, чтобы можно было вместе проводить. А иначе какой смысл семьи? Приоритет женщины — семья, а мужчина должен работать. Мне казалось, что я смогу ее как-то перевоспитать, как-то влюбить в дом», — высказался звезда «Мажора».
Он предполагает, что стремление актрисы работать, а не сидеть дома, связано с тем, что Муцениеце росла без отца. По его словам, в семье бывшей жены работала мама, она же сама и поднимала детей.
Однако у Прилучного была другая позиция и другое воспитание. Он не поддерживал актрису, которая во время первой беременности сильно переживала из-за того, что теряет выгодные кинопроекты, а через несколько месяцев после рождения сына Тимофея вышла на работу.
Звезда фильма «Сказка о царе Салтане» уверен, что в то время логичнее было работать ему, потому что он был более успешным и известным, да и предложений у него было больше. Прилучный подчеркнул, что у них были нездоровые отношения. Супруги постоянно соперничали и не могли «идти рука об руку».
«Ревновали друг друга. Она меня не особо, но я ее ревновал. Она была в любой компании мужчин, но не со мной. Я не чувствовал, что меня любят и ценят. И что я кому-то нужен. Но я старался вести прилично себя. Потому что я понимал, что не отмоешься перед самим собой», — рассказал артист.
Прилучный и Муцениеце несколько раз пытались спасти свои отношения, но в 2020 году решили окончательно расстаться. После объявления о разводе актриса сообщила, что подверглась домашнему насилию от мужа. Он же в новом интервью опроверг ее слова и заявил, что никогда не поднимал руку на женщину.
С момента их расставания прошло шесть лет, но актеры до сих пор не общаются, несмотря на наличие двух детей — 13-летнего Тимофея и десятилетней Мии. В 2024 году Муцениеце обратилась в суд, требуя увеличить размер алиментов.
Позже бывшие супруги стали судиться из-за опеки над детьми. Также адвокат Прилучного говорила, что будет вести разбирательства о клевете актрисы в адрес экс-мужа.
Ранее Павел Прилучный заявил, что обвинения в абьюзе чуть не разрушили его жизнь.