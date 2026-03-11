В Москве пройдет первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами»

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами» пройдет в Москве с 8 по 12 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля. Смотр будет посвящен фильмам, созданным женщинами-кинематографистами.
«Первый Международный кинофестиваль “Сделано женщинами” пройдет летом с 8 по 12 июля в Москве. Кинофестиваль посвящен фильмам, созданными женщинами-кинематографистами. Организаторами фестиваля выступила Ассоциация женщин кинопродюсеров в России (WRAP)», — говорится в сообщении.
Фестиваль пройдет в сети кинотеатров «Каро 11 Октябрь» и объединит российских и международных авторов, чьи фильмы созданы при ключевом участии женщин — режиссеров, продюсеров, сценаристов, операторов и композиторов. В конкурсной программе будет представлено десять полнометражных игровых фильмов. Инициаторами проекта стали продюсеры Екатерина Михайлова, Тамара Богданова, Анна Шалашина, Полина Шлихт и Екатерина Голубева-Польди.
В рамках фестиваля пройдет деловая программа, посвященная актуальным вопросам современной киноиндустрии. Показы будут сопровождаться обсуждениями с участием создателей фильмов и экспертов отрасли.
Прием заявок на участие в фестивале откроется 15 марта и продлится до 1 июня 2026 года. К участию допускаются полнометражные игровые фильмы, завершенные производством не ранее 1 января 2023 года, в создании которых женщины занимали не менее двух ключевых творческих должностей — режиссера, продюсера, сценариста, оператора-постановщика, композитора или монтажера.
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ.