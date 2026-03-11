В Москве пройдет первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами»

Прием заявок на участие в фестивале откроется 15 марта и продлится до 1 июня 2026 года. К участию допускаются полнометражные игровые фильмы, завершенные производством не ранее 1 января 2023 года, в создании которых женщины занимали не менее двух ключевых творческих должностей — режиссера, продюсера, сценариста, оператора-постановщика, композитора или монтажера.