Forbes: Стивена Спилберга признали богатейшим режиссером в мире

Его состояние достигло $7,1 млрд
Стивен Спилберг
Стивен СпилбергИсточник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Журнал Forbes признал американского режиссера Стивена Спилберга богатейшим режиссером в мире.

Его состояние достигло $7,1 млрд, отметило издание. 79-летний режиссер стал богаче на $1,8 млрд по сравнению с прошлым годом.

Фильмы Стивена Спилберга собрали более $10 млрд в мировом прокате. Помимо доходов от кино, режиссер получает процент с продаж каждого билета в парках развлечений студии Universal.

Спилберг стал широко известен благодаря режиссуре фильмов «Челюсти», «Инопланетянин», «Список Шиндлера», «Парк Юрского периода» и серии фильмов про Индиану Джонса. Среди недавних работ режиссера — «Вестсайдская история» и «Фабельманы», последняя из которых является полубиографической историей о начале карьеры Спилберга в кинематографе.