Forbes: Стивена Спилберга признали богатейшим режиссером в мире

Спилберг стал широко известен благодаря режиссуре фильмов «Челюсти», «Инопланетянин», «Список Шиндлера», «Парк Юрского периода» и серии фильмов про Индиану Джонса. Среди недавних работ режиссера — «Вестсайдская история» и «Фабельманы», последняя из которых является полубиографической историей о начале карьеры Спилберга в кинематографе.