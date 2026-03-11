Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Харви Вайнштейн ответил на обвинения в домогательствах к Гвинет Пэлтроу

Вайнштейн заявил, что обвинившая его в домогательствах Пэлтроу преувеличила
Харви Вайнштейн
Харви ВайнштейнИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий тюремный срок за сексуальные преступления, высказался о скандале с актерами Гвинет Пэлтроу и Брэдом Питтом. Его слова передает The Hollywood Reporter.

Артист заявил, что Пэлтроу была его хорошей подругой, отчего он особенно остро воспринял обвинения от актрисы в домогательствах. По его словам, Гвинет «раздула из мухи слона». Продюсер рассказал, что однажды предложил Пэлтроу сделать массаж, получил отказ и больше не пытался с ней флиртовать. Актриса сообщила о случившемся своему жениху Брэду Питту, который призвал Вайнштейна не приставать к его девушке.

Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media.ru

Продюсер отметил, что на этом конфликт закончился, однако спустя годы Пэлтроу сделала из инцидента целую историю.

«Человек, который был мне другом, который обязан мне карьерой, просто наносит мне удар в спину. Она хотела быть частью толпы. Я не прощу ей этого», — заявил Вайнштейн.

В 2017 году Пэлтроу рассказала, что перед началом съемок в фильме «Эмма» Вайнштейн пригласил ее в свой номер в отеле. Там он начал ее трогать и предложил пройти в спальню для массажа. Актриса утверждает, что от предложения отказалась, после чего продюсер угрожал ей и требовал, чтобы она никому не рассказывала о происшествии. Позже выяснилось, что Питт угрожал Вайнштейну расправой за домогательства к его возлюбленной.

В новом интервью Вайнштейн также опроверг все обвинения в насилии. Он пояснил, что флиртовал с некоторыми женщинами, обвинившими его в домогательствах, «перегибал палку» и был навязчивым. По словам продюсера, женщины солгали по многим причинам, но главным поводом стали деньги.