Харви Вайнштейн ответил на обвинения в домогательствах к Гвинет Пэлтроу

В 2017 году Пэлтроу рассказала, что перед началом съемок в фильме «Эмма» Вайнштейн пригласил ее в свой номер в отеле. Там он начал ее трогать и предложил пройти в спальню для массажа. Актриса утверждает, что от предложения отказалась, после чего продюсер угрожал ей и требовал, чтобы она никому не рассказывала о происшествии. Позже выяснилось, что Питт угрожал Вайнштейну расправой за домогательства к его возлюбленной.