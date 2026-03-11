Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Шейк с «заплаканными глазами» вышла на подиум в накидке из игрушек

Модель Ирина Шейк с потекшим макияжем дефилировала на шоу в накидке из игрушек

Супермодель Ирина Шейк с «заплаканными глазами» появилась на публике. Фото опубликованы в соцсети.

Ирина Шейк
Ирина ШейкИсточник: Legion-Media

40-летняя знаменитость приняла участие в показе новой коллекции бренда Junya Watanabe в рамках Недели моды в Париже. Супермодель открыла шоу, появившись в черном платье-миди с объемной юбкой, легинсах и туфлях с шипами. Манекенщица также примерила платье с накидкой из мягких игрушек. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с эффектом «заплаканных глаз».

Ирина Шейк
Ирина ШейкИсточник: Legion-Media

Ранее Ирина Шейк в «голой» юбке и топе появилась на подиуме.