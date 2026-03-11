Ирина Шейк с «заплаканными глазами» вышла на подиум в накидке из игрушек

40-летняя знаменитость приняла участие в показе новой коллекции бренда Junya Watanabe в рамках Недели моды в Париже. Супермодель открыла шоу, появившись в черном платье-миди с объемной юбкой, легинсах и туфлях с шипами. Манекенщица также примерила платье с накидкой из мягких игрушек. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с эффектом «заплаканных глаз».