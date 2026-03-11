Фантастический боевик «Девятая планета» рассказывает историю обычного автомеханика, чья жизнь меняется после странных и пугающих воспоминаний. В его памяти и сновидениях всплывают события, которых, казалось бы, никогда не было: служба на далекой планете, опасные схватки с чудовищами и загадочная девушка по имени Полина. Постепенно герой начинает сомневаться в собственном прошлом и пытается понять, откуда взялись эти образы и кто мог изменить его память. По мере развития сюжета он узнает, что ответы на все вопросы могут быть связаны с загадочным миром, известным как Девятая планета. Именно туда ведет цепочка воспоминаний, которая может раскрыть правду о его прошлом и настоящем. Премьера фильма «Девятая планета» ожидается в начале осени 2026 года. Когда именно картина выйдет в прокат, расскажем далее.