Что известно о фильме «Девятая планета»: дата выхода в 2026 году

«Девятая планета» — фантастический боевик с ярким актерским составом и закрученным сюжетом. Рассказываем, когда выйдет фильм, кто сыграет главные роли и в чем его смысл
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Девятая планета
Кадр из фильма «Девятая планета»

Фантастический боевик «Девятая планета» рассказывает историю обычного автомеханика, чья жизнь меняется после странных и пугающих воспоминаний. В его памяти и сновидениях всплывают события, которых, казалось бы, никогда не было: служба на далекой планете, опасные схватки с чудовищами и загадочная девушка по имени Полина. Постепенно герой начинает сомневаться в собственном прошлом и пытается понять, откуда взялись эти образы и кто мог изменить его память. По мере развития сюжета он узнает, что ответы на все вопросы могут быть связаны с загадочным миром, известным как Девятая планета. Именно туда ведет цепочка воспоминаний, которая может раскрыть правду о его прошлом и настоящем. Премьера фильма «Девятая планета» ожидается в начале осени 2026 года. Когда именно картина выйдет в прокат, расскажем далее.

Известно ли, когда выйдет фильм «Девятая планета» (2026)

Да, дата выхода фильма известна. Премьера запланирована на 24 сентября 2026 года. Режиссер — Николай Рыбников, известный также по таким работам, как «Трудные подростки» (2019) и «Чекаго» (2022). Продюсеры — Сергей Сельянов, Ефим Любинский и Тина Канделаки. 

Кто сыграет в фильме «Девятая планета» (2026)

Кадр из фильма Девятая планета
Кадр из фильма «Девятая планета»

Главные роли в фантастическом боевике «Девятая планета» исполнили Юра Борисов, Ирина Старшенбаум и Алексей Серебряков. Борисов сыграл автомеханика Диму Хруста — героя, чья жизнь меняется после странных воспоминаний о далекой планете. Ирина Старшенбаум воплотила на экране загадочную Полину, связанную с прошлым главного героя, а Алексей Серебряков исполнил роль Андрея Волкова.

О чем будет фильм «Девятая планета» (2026)

После несчастного случая жизнь автомеханика Димы Хруста начинает меняться. Его память словно подбрасывает эпизоды из неизвестного прошлого: далекую планету с необычными ландшафтами, земную базу и опасные столкновения с чудовищами. Среди этих воспоминаний есть и девушка по имени Полина, которую якобы главный герой когда-то спас и полюбил.

Кадр из фильма Девятая планета
Кадр из фильма «Девятая планета»

Проблема в том, что люди, служившие вместе с Хрустом, ничего подобного не помнят. Они уверены, что ни Девятой планеты, ни описанных событий никогда не существовало. Из-за этого герой начинает сомневаться, можно ли доверять собственной памяти.

Все меняется после встречи с Полиной. Девушка становится доказательством того, что прошлое Димы могло быть настоящим. Тогда он приходит к выводу: их воспоминания могли намеренно стереть и заменить другими. Чтобы понять, что произошло на самом деле и кто стоит за этим, Хруст решает вернуться на загадочную Девятую планету.

Где снимали фильм «Девятая планета» (2026)

Кадр из фильма Девятая планета
Кадр из фильма «Девятая планета»

Съемки проекта проходили сразу в нескольких локациях — в Москве, Марокко и на острове Сокотра. Эти места стали частью визуального мира картины и помогли создать атмосферу далекой и загадочной планеты, вокруг которой разворачиваются события фильма. Актер Юра Борисов отметил в одном из интервью, что в Марокко съемки проходили в горах, где съемочная группа жила в одном большом доме. Съемки на острове Сокотра тоже были интересными — это невероятной красоты дикие места, в которых раньше ничего не снимали.