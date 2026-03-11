Фантастический боевик «Девятая планета» рассказывает историю обычного автомеханика, чья жизнь меняется после странных и пугающих воспоминаний. В его памяти и сновидениях всплывают события, которых, казалось бы, никогда не было: служба на далекой планете, опасные схватки с чудовищами и загадочная девушка по имени Полина. Постепенно герой начинает сомневаться в собственном прошлом и пытается понять, откуда взялись эти образы и кто мог изменить его память. По мере развития сюжета он узнает, что ответы на все вопросы могут быть связаны с загадочным миром, известным как Девятая планета. Именно туда ведет цепочка воспоминаний, которая может раскрыть правду о его прошлом и настоящем. Премьера фильма «Девятая планета» ожидается в начале осени 2026 года. Когда именно картина выйдет в прокат, расскажем далее.
Известно ли, когда выйдет фильм «Девятая планета» (2026)
Да, дата выхода фильма известна. Премьера запланирована на 24 сентября 2026 года. Режиссер — Николай Рыбников, известный также по таким работам, как «Трудные подростки» (2019) и «Чекаго» (2022). Продюсеры — Сергей Сельянов, Ефим Любинский и Тина Канделаки.
Кто сыграет в фильме «Девятая планета» (2026)
Главные роли в фантастическом боевике «Девятая планета» исполнили Юра Борисов, Ирина Старшенбаум и Алексей Серебряков. Борисов сыграл автомеханика Диму Хруста — героя, чья жизнь меняется после странных воспоминаний о далекой планете. Ирина Старшенбаум воплотила на экране загадочную Полину, связанную с прошлым главного героя, а Алексей Серебряков исполнил роль Андрея Волкова.
Также в фильме снялись Данил Стеклов, Даниил Спиваковский и Андрей Ургант.
О чем будет фильм «Девятая планета» (2026)
После несчастного случая жизнь автомеханика Димы Хруста начинает меняться. Его память словно подбрасывает эпизоды из неизвестного прошлого: далекую планету с необычными ландшафтами, земную базу и опасные столкновения с чудовищами. Среди этих воспоминаний есть и девушка по имени Полина, которую якобы главный герой когда-то спас и полюбил.
Проблема в том, что люди, служившие вместе с Хрустом, ничего подобного не помнят. Они уверены, что ни Девятой планеты, ни описанных событий никогда не существовало. Из-за этого герой начинает сомневаться, можно ли доверять собственной памяти.
Все меняется после встречи с Полиной. Девушка становится доказательством того, что прошлое Димы могло быть настоящим. Тогда он приходит к выводу: их воспоминания могли намеренно стереть и заменить другими. Чтобы понять, что произошло на самом деле и кто стоит за этим, Хруст решает вернуться на загадочную Девятую планету.
Где снимали фильм «Девятая планета» (2026)
Съемки проекта проходили сразу в нескольких локациях — в Москве, Марокко и на острове Сокотра. Эти места стали частью визуального мира картины и помогли создать атмосферу далекой и загадочной планеты, вокруг которой разворачиваются события фильма. Актер Юра Борисов отметил в одном из интервью, что в Марокко съемки проходили в горах, где съемочная группа жила в одном большом доме. Съемки на острове Сокотра тоже были интересными — это невероятной красоты дикие места, в которых раньше ничего не снимали.