73-летний Микки Рурк стал бездомным из-за долгов

Актера официально выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе
Микки Рурк
Микки РуркИсточник: Rex / Fotodom.ru

Микки Рурк уже не живет в арендованном доме на Дрексель-авеню в Лос-Анджелесе. Бунгало в мексиканском стиле, которое занимал 73-летний актер, официально перешло под контроль его владельца.

Решение вынес суд округа Лос-Анджелес заочно. Скорее всего, это значит, что Микки не явился на заседание, чтобы защитить свои интересы, или не ответил на исковое заявление.

В декабре 2025 года суд потребовал от Рурка освободить дом в течение трех дней или выплатить задолженность по арендной плате в размере 59 100 долларов.

В январе 2026-го папарацци засняли звезду «Рестлера» выносящим вещи из своего особняка. Также стало известно, что Рурк остановится в фешенебельном отеле в одном из престижных районов Лос-Анджелеса — Западном Голливуде. Номер, где поселился актер, стоил 550 долларов за одну ночь.

Микки Рурк
Микки РуркИсточник: Legion-Media.ru

Ранее сообщалось, что подруга Микки Рурка по имени Лия-Джоэль Джонс запустила краудфандинговую кампанию, чтобы собрать деньги и предотвратить выселение актера. Однако сам Микки категорически отрицал свою причастность к сбору средств. Рурк даже опубликовал в соцсетях видео, в котором отметил, что у него «слишком много гордости», чтобы просить о помощи.

При этом его менеджер, Кимберли Хайнс, сообщала, что несмотря на обилие предложений, Рурк стремится к гонорарам уровня звезд первой величины и не будет работать меньше, чем за 200 000 долларов в день. Другой источник сообщил Daily Mail, что Рурк «богат, но беден, если это можно так назвать».

Собеседник издания отметил: «У него есть возможности зарабатывать значительные суммы денег, снимаясь в фильмах и участвуя в реалити-шоу, но он тратит их слишком быстро».

Микки Рурк — звезда фильмов «9 ½ недель», «Сердце Ангела», «Город грехов» и «Рестлер», лауреат «Золотого глобуса» и BAFTA, номинант на премию «Оскар».