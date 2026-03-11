Безруков начал сниматься в кино еще в студенчестве, как полагается начинающим артистам, в эпизодических ролях. В начале 2000-х его пригласили на главную роль главаря преступной группировки в сериале «Бригада», после выхода которого на экраны Безруков стал суперзвездой. Саша Белый — этот жесткий преступник в его исполнении влюбил в себя всю страну и стал культовым. Затем последовали другие громкие кинопроекты: сериал «Участок», в котором Сергей перевоплотился в роль справедливого сельского участкового, многосерийный фильм «Есенин», где он снова предстал в образе поэта, сериал «Мастер и Маргарита» — в нем Безруков сыграл Иешуа Га-Ноцри и озвучил Мастера. Затем он принял участие в двух продолжениях легендарных советских картин: «Карнавальная ночь 2» (Денис Колечкин) и «Ирония судьбы. Продолжение» (Ираклий, жених Нади).