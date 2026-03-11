Народный артист Сергей Безруков 6 марта 2026 года назначен художественным руководителем МХАТ им. Горького. Этот театр неофициально еще именуют «доронинским», так как он образовался по инициативе народной артистки СССР Татьяны Дорониной после разделения МХАТ СССР в 1987 году.
У 52-летнего Сергея Безрукова уже накоплен большой опыт руководства театром — с 2014 года он возглавляет Московский губернский драматический театр. До этого руководил «Театром Сергея Безрукова». Каким был путь актера и почему сложился миф о том, что он сыграл практически все, что можно было сыграть, рассказываем в статье Кино Mail.
«Голодный лев» на подмостках
Метаний по поводу своей будущей профессии Сергей не испытывал — он с детства знал, что хочет играть на сцене и в кадре во многом из-за отца, актера и педагога Виталия Безрукова. Насыщенная творческая жизнь в школе, специальные подготовительные курсы к поступлению и в 1990 году молодой человек проходит на курс к самому Олегу Табакову в школу-студию МХАТ. На творческом конкурсе Безруков получил максимальные баллы от членов комиссии.
Уже во время учебы талантливый студент вышел на сцену «Табакерки» в спектакле «Страсти по Бумбарашу». А после окончания вуза в 1994 году его приняли в труппу как родного артиста. Как отмечали критики, взлет карьеры произошел после спектакля «Псих», в котором Безруков сыграл главную роль — молодого человека, который по ошибке оказывается в лечебнице. Успех был колоссальный, профессиональное сообщество признало вчерашнего студента главным прорывом 95-го года. А именитый наставник Олег Табаков говорил, что Сергей как голодный лев набрасывается на работу, каждый раз поднимая планку сложности образов.
Параллельно развивалась карьера в других площадках. В том же знаковом 1995-м году на сцене Театра им. Ермоловой Безруков впервые вышел в образе Сергея Есенина. Эта роль была особенно значимой — ведь его назвали в честь поэта. На той же сцене, но уже в 2002 году он воплотил образ другого русского классика — Александра Пушкина в спектакле своего отца, на который было не достать билеты.
Став худруком МХТ им.Чехова в 2000 году, Олег Табаков пригласил в этот театр своего ученика. Сергей сыграл с мэтром в одном спектакле «Амадей» — у него была роль Моцарта, у Табакова — Сальери.
Культовые киногерои: от Саши Белого до Христа
Безруков начал сниматься в кино еще в студенчестве, как полагается начинающим артистам, в эпизодических ролях. В начале 2000-х его пригласили на главную роль главаря преступной группировки в сериале «Бригада», после выхода которого на экраны Безруков стал суперзвездой. Саша Белый — этот жесткий преступник в его исполнении влюбил в себя всю страну и стал культовым. Затем последовали другие громкие кинопроекты: сериал «Участок», в котором Сергей перевоплотился в роль справедливого сельского участкового, многосерийный фильм «Есенин», где он снова предстал в образе поэта, сериал «Мастер и Маргарита» — в нем Безруков сыграл Иешуа Га-Ноцри и озвучил Мастера. Затем он принял участие в двух продолжениях легендарных советских картин: «Карнавальная ночь 2» (Денис Колечкин) и «Ирония судьбы. Продолжение» (Ираклий, жених Нади).
Затем была роль Владимира Высоцкого в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», создателям которого долго удавалось хранить интригу, кто же так органично сыграл поэта. Еще одну историческую личность — генерала Каппеля — он сыграл в фильме и сериале «Адмиралъ». Количество киноработ Безрукова перевалило за сотню. Про него шутили, что он сыграл уже все, что можно. И в 2017 году в комедии «Мифы» Сергей иронично сыграл такого персонажа.
Миссия создателя
В 2013 году губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил артисту объединить два театра: областной драматический им. Островского и Камерный. По сути Безрукову пришлось создавать абсолютно новый храм Мельпомены. Так появился Московский Губернский драматический театр.
Одна из задач, которую поставил Безруков как руководитель, — сделать театр доступнее к человеку в прямом смысле. Поэтому в здании появились лифты, в зрительном зале — места для колясок, а спектакли впервые в России стали сопровождаться специальным пояснительным текстом для людей с ограничениями по зрению. Эти нововведения были отмечены национальной премией «Инновационный прорыв».
На сцене Губернского театра ставятся как классические пьесы, так и современные, в том числе «Александр Пушкин», с огромным успехом шедший в театре Ермоловой. Сегодня Безрукову удается успешно совмещать руководство этим театром, ведение мастерской во ВГИКе и многие творческие проекты. Теперь изменения под его руководством ждут и МХАТ им.Горького.