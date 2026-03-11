Тимоти Шаламе попал в неприятную ситуацию после того, как раскритиковал оперу и балет в рамках дискуссии для Variety и CNN. 30-летний актер заявил, что эти формы искусства не очень востребованы.
Он отметил, что не хотел бы, чтобы кино пошло по этому же пути, когда артисты хотят «сохранить свое дело», даже если «никто больше не интересуется им».
«При всем уважении к артистам балета и оперы. Я, кажется, только что потерял 14 центов от зрителей. Без причины подставил себя под огонь», — добавил звезда «Дюны».
Его высказывание задело не только артистов оперы и балета, но также киноактеров и звезд шоу-бизнеса. Коллеги не согласны с мнением Шаламе. Они обвинили его в тщеславии и назвали «поверхностным» и «пустым».
Вупи Голдберг напомнила, что актер родился в семье танцоров. Она отметила, что его критика чужого искусства вызывает неприятные ощущения.
«Вероятно, ты не осознавал этого, пока не сказал: “Ой, я влип”, но потом усугубил ситуацию, сказав про “14 центов”. Нет, когда люди злятся, это будет стоить тебе гораздо больше, чем 14 центов, так что будь осторожен, мальчик», — заявила актриса.
В сети также завирусились кадры, которые были сделаны в студенческие времена актера. Тогда он посещал занятия по балету. Пользователи сети также признаются, что им нравятся опера и балет. По словам людей, они с уважением относятся к этим видам искусства, чего желают и Шаламе.
Также актеру напомнили, что балет и опера существуют уже много веков, а вот в том, что фильмы с его участием будут актуальны столько же времени, люди усомнились.
Некоторые эксперты считают, что голливудский актер из-за громких высказываний теряет не только поклонников и уважение коллег, но также и шансы стать обладателем премии «Оскар». Шаламе номинирован в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Марти Великолепный».
Ранее многие предрекали ему победу, но сейчас эксперты сообщают, что скандал отразится на результатах. По их словам, теперь победу пророчат Майклу Б. Джордану, сыгравшему главную роль в фильме «Грешники».
Напомним, 98-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года в Лос-Анджелесе, в театре «Долби»