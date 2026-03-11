Андрющенко снимет фильм «Сердце монстра» о медведе из сибирской тайги

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Режиссер и продюсер Александр Андрющенко, известный по фильмам «Сто лет тому вперед», «Весельчак У» и трилогии «Лед», приступит к работе над масштабным приключенческим фильмом «Сердце монстра» о гигантском медведе, пробудившемся в сибирской тайге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании «Водород».
«Студия “Водород” приступила к разработке высокобюджетного масштабного проекта под названием “Сердце монстра”. Режиссером и продюсером картины выступит Александр Андрющенко (“Сто лет тому вперед”, “Весельчак У”, трилогия “Лед”). За компьютерную графику будет отвечать студия “Film Direction” (“Буратино”, “Майор Гром”, “Салют 7”)», — говорится в сообщении.
Действие картины связано с падением Тунгусского метеорита в начале XX века на территории Красноярского края.
По сюжету спустя сто лет в глубине сибирской тайги пробуждается гигантский медведь — свирепый, одинокий и практически бессмертный. Благодаря внеземной материи его тело способно к бесконечной регенерации.
Главная героиня фильма — девушка Маша, выросшая без матери в небольшом сибирском городе. Когда вертолет с ее отцом терпит крушение во время научной экспедиции, Маша отправляется на его поиски в тайгу и оказывается один на один с загадочным существом. Однако вместо ярости медведь проявляет к девушке сочувствие, почувствовав ее боль.
Продюсерами картины также выступят Федор Бондарчук и Денис Баглай (Art Pictures Studio). Премьера фильма «Сердце монстра» в российском прокате запланирована на 2028 год.