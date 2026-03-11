Андрющенко снимет фильм «Сердце монстра» о медведе из сибирской тайги

Главная героиня фильма — девушка Маша, выросшая без матери в небольшом сибирском городе. Когда вертолет с ее отцом терпит крушение во время научной экспедиции, Маша отправляется на его поиски в тайгу и оказывается один на один с загадочным существом. Однако вместо ярости медведь проявляет к девушке сочувствие, почувствовав ее боль.