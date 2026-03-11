Марк Богатырев после развода с Татьяной Арнтгольц отказался выходить с ней на одну сцену. 28 февраля актеры должны были сыграть в постановке «Тихий Дон». У звезд главные роли — Григория Мелехова и Аксиньи.
Постановка прошла в Московском государственном академическом театре «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. Однако спектакль начался с задержкой на полчаса, а зрителей до последнего не пускали в зал.
Как выяснилось, команде пришлось срочно искать замену Богатыреву. В итоге вместо него на сцену вышел Дмитрий Миллер. Звезда сериала «Кухня» не предупредил коллег о том, что не сможет сыграть в постановке в этот день. Также он не отвечал на звонки команды.
«Мы сами не знаем, что происходит. Такого вообще никто не ожидал. Из-за этого и задержали начало», — цитирует инсайдера «СтарХит».
Напомним, Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально развелись 11 декабря 2025 года. Звезды прожили в браке пять лет.
Актеры познакомились на съемках сериала «Наживка для ангела» в 2017 году. Спустя три года они поженились, а еще через год у пары родился сын Данила.
Новости о том, что Богатырев подал на развод, появились в середине ноября 2025 года. Однако актер в беседе с журналистами их опровергал. Позже суд все же подвердил, что супруги подали заявление о расторжении брака.
Ранее Богатырев после развода вышел в свет с известной актрисой. Позже актер ответил на слухи о романе с актрисой Никой Здорик.