Премьера медицинской драмы «Склиф» с Кристиной Асмус, Матвеем Лыковым и Семеном Серзиным состоялась в конце 2025 года. За время первого сезона зрители наблюдали не только за сложными операциями и спасением пациентов, но и за запутанными личными отношениями в коллективе НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Рассказываем, чем закончился сериал и что стало с главными героями истории.
Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Склиф»
Финальная серия первого сезона начинается с неожиданно мирного утра. Евгения Покровская просыпается в собственной квартире, а Алексей Топорков уже хозяйничает на кухне — приготовил завтрак, что для Жени становится полной неожиданностью. Этот жест заботы от коллеги и друга выглядит трогательно, но сама Покровская пока не готова делать далеко идущие выводы. После всего случившегося она ищет опору не в новых отношениях, а в старых и проверенных — отправляется за утешением к отцу, йогу и бывшему хирургу Калинину.
Параллельно развивается другая линия. Полина Михальская, студентка-санитарка, проведшая ночь с Романом Поликарповым, дает ему обещание: никто не узнает о том, что между ними было. Для младшего Поликарпова это временная передышка, но зритель понимает — тайна в больничных коридорах долго не живет.
Тем временем рабочие будни Склифа продолжаются. В отделение поступают новые пациенты: мотоциклистка, попавшая в аварию на МКАД, и пожилой мужчина после падения. Топорков и Роман Поликарпов вместе встают к операционному столу, чтобы спасти пострадавшую в ДТП девушку. Вынужденное профессиональное взаимодействие двух мужчин, которые совсем недавно выясняли отношения в больничном лифте, выглядит напряженным, но они справляются.
Вечером того же дня Алексей Топорков приходит к Евгении домой и наконец признается ей в любви. Это не спонтанный порыв, а осознанный шаг человека, который долго наблюдал за ней со стороны, поддерживал и верил. А ночью в ее дверь стучится Роман. Он просит прощения за все, что сделал. Возможно, впервые за долгое время Поликарпов говорит искренне.
Но Евгения не готова дать ответ ни Алексею, ни Роману. Поликарпов уходит первым, понимая, что здесь и сейчас его не ждут. Вслед за ним, так и не дождавшись реакции, удаляется и Топорков.
Как сложилась судьба героев
Финал первого сезона стал переломным моментом для всех ключевых персонажей. Каждый из них оказался перед выбором, который определит их будущее.
Евгения Покровская
Главная героиня в исполнении Кристины Асмус прошла сложный путь от ассистентки до хирурга, готовой отстаивать свое право на науку и карьеру. Она получила научную ставку, поддержку заведующего травматологией Багрова (Александр Тютин) и полное эмоциональное истощение. После драки Романа и Алексея в коридоре больницы Покровская признается Поликарпову-старшему, завотделением, что у нее нет ни физических, ни моральных сил продолжать отношения с кем-либо и работать. Она уверена, что сама разрушила все вокруг себя, и принимает решение покинуть клинику.
Роман Поликарпов
После решения Жени уйти из клиники, научная ставка досталась Роману (Матвей Лыков), но в ответ на предложение отца он бросил ему, что наука — это его амбиции, а он прежде всего хирург. В финальной сцене он встречает Покровскую в коридоре и делает ей предложение руки и сердца.
Алексей Топорков
Топорков (Семен Серзин), которого обвинили в избиении бывшей жены, возвращается в больницу после разговора с дочерью. Марина отзывает заявление — у нее находят цирроз печени. Алексей успевает признаться Евгении в любви, но видит, что ночью к ней приходит Роман. Их драка в коридоре на глазах у коллег и пациентов становится точкой невозврата в отношениях.
Николай Поликарпов
Заведующий отделением Николай Поликарпов (Борис Хвошнянский), которого коллеги за глаза называют Зевсом, вынужден отстранить собственного сына после летального исхода на операции. Сам он только что вернулся с больничного — проблемы с позвоночником дают о себе знать. Но именно он дает Евгении главный совет: «Если фокус не удался, начинаем сначала».
Будет ли продолжение сериала «Склиф»
На момент написания статьи официального подтверждения второго сезона нет.