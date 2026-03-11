Финальная серия первого сезона начинается с неожиданно мирного утра. Евгения Покровская просыпается в собственной квартире, а Алексей Топорков уже хозяйничает на кухне — приготовил завтрак, что для Жени становится полной неожиданностью. Этот жест заботы от коллеги и друга выглядит трогательно, но сама Покровская пока не готова делать далеко идущие выводы. После всего случившегося она ищет опору не в новых отношениях, а в старых и проверенных — отправляется за утешением к отцу, йогу и бывшему хирургу Калинину.