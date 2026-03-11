«Мои девочки! Как же я вас люблю! Спасибо, что в вашем женском царстве я чувствую себя все еще принцем. Мои красивые, мои шикарные, мои веселые, мои солнечные. Пусть на вашем пути будут только праздники, цветы и радость. Ваш папа и муж», — написал режиссер.