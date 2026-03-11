Сарик Андреасян необычно поздравил свою жену Елизавету Моряк с Международным женским днем. Режиссер с помощью ИИ сделал забавное фото, поддержав тренд в сети.
На снимке постановщик позировал с букетом алых роз возле сугроба, на котором тюльпанами была выложена надпись: «Лиза, я перевел тебе всю зарплату».
«В этот прекрасный день я желаю всем женщинам моей прекрасной страны лучшие столики в ресторанах, цветы, шампанское, поцелуи и, конечно же, всю мартовскую зарплату благоверного! Без женщин смысла в жизни нет! Мотивации нет! Побед нет! Лиза, я перевел тебе всю зарплату», — шутливо высказался Андреасян.
Также режиссер разместил в своих соцсетях фотографии жены с дочерями — трехлетней Элизабет и десятимесячной Шарлиз. Постановщик признался, что очень любит женскую половину своей семьи.
«Мои девочки! Как же я вас люблю! Спасибо, что в вашем женском царстве я чувствую себя все еще принцем. Мои красивые, мои шикарные, мои веселые, мои солнечные. Пусть на вашем пути будут только праздники, цветы и радость. Ваш папа и муж», — написал режиссер.
Напомним, Сарик Андреасян и Елизавета Моряк поженились в 2022 году. В 2023-м у пары родилась Элизабет, а в 2025-м — Шарлиз. У режиссера также есть два сына от первого брака.
Ранее Андреасян и Моряк снялись в откровенной фотосессии в честь Дня всех влюбленных.