Но когда Нэнси неожиданно погибает, идеальный мир их дружбы рушится. В ходе расследования убийства начинают вскрываться неприглядные тайны, которые близкие люди скрывали не только от окружающих, но и друг от друга. Выясняется, что за фасадом благополучной жизни Нэнси — успешной карьеристки, заботливой матери и любящей жены — скрывались ложь, измены и темные секреты. У погибшей был любовник, имя которого она унесла в могилу.