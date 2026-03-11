Сериал «Несовершенные женщины» (оригинальное название — Imperfect Women) — это американский психологический триллер, основанный на одноименном романе-бестселлере писательницы Араминты Холл. Критики назвали книгу одним из самых пронзительных исследований женской дружбы в современной литературе. Производством занимаются студии 20th Television и Apple Studios при участии продюсерской компании Love&Squalor Pictures. Шоураннером и сценаристом выступила Энни Уайзман, известная по сериалу «В ритме жизни». Рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Несовершенные женщины».
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Несовершенные женщины»
Мировая премьера первого сезона сериала «Несовершенные женщины» состоится на стриминговой платформе Apple TV+ 18 марта 2026 года. В этот день зрители увидят сразу две первые серии. Далее эпизоды будут выходить еженедельно по средам.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Несовершенные женщины»
Создатели сериала собрали поистине звездный актерский состав. Каждое имя в этом списке — гарантия сильной драматической игры.
Керри Вашингтон — Элеанор. Актриса, известная по сериалам «Скандал» и «И повсюду тлеют пожары».
Элизабет Мосс — Мэри. Обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус», звезда сериала «Рассказ служанки».
Кейт Мара — Нэнси. Актриса известна по ролям в фильмах «127 часов», «Звоните Джейн» и сериале «Карточный домик».
Юэль Киннаман — Роберт. Шведский актер, известный по фильмам «В твоих венах», «Девушка с татуировкой дракона» и сериалу «Видоизмененный углерод».
Также в фильме приняли участие Кори Столл, Лесли Одом-младший, Виолетта Линнц, Одри Зан, Сандрин Холт, Мишель Артур, Мэгги Вейбл, Янис Калнинс и другие актеры.
О чем будет 1-й сезон сериала «Несовершенные женщины»
В центре сюжета — три подруги, Нэнси, Элеанор и Мэри, которые дружат много лет, еще со студенческих времен. Со стороны кажется, что нет людей ближе, чем эти умные, красивые и успешные женщины средних лет.
Но когда Нэнси неожиданно погибает, идеальный мир их дружбы рушится. В ходе расследования убийства начинают вскрываться неприглядные тайны, которые близкие люди скрывали не только от окружающих, но и друг от друга. Выясняется, что за фасадом благополучной жизни Нэнси — успешной карьеристки, заботливой матери и любящей жены — скрывались ложь, измены и темные секреты. У погибшей был любовник, имя которого она унесла в могилу.
Полицейское расследование заходит в тупик, и тогда Элеанор и Мэри берут дело в свои руки. Им предстоит не только найти убийцу и распутать паутину лжи, но и разобраться с взаимными претензиями, которые копились годами. Смогут ли женщины сохранить остатки дружбы или правда уничтожит все, что их связывало?
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Несовершенные женщины»
За яркими постерами и громкими именами скрывается большая работа съемочной группы, студий и самих актрис. В этом блоке собрали детали, которые остались за кадром официальных пресс-релизов.
Главные роли в проекте исполнили признанные звезды телеэкрана Элизабет Мосс и Керри Вашингтон, которые также выступили исполнительными продюсерами шоу. Этот творческий тандем привлек внимание индустрии еще на стадии анонса, ведь обе актрисы известны своим умением выбирать глубокие драматические роли.
Западные критики, в частности издание Collider, уже называют новый проект Apple TV+ достойным конкурентом сериала HBO «Большая маленькая ложь». Оба проекта объединяет тема женской дружбы, тайн и преступлений в мире внешнего благополучия.
Над сериалом работала целая группа режиссеров: Лесли Линка Глаттер, Джет Уилкинсон, Даина Рейд и Зинга Стюарт. Лесли Линка Глаттер также выступила одним из продюсеров проекта.