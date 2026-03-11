Леня из «Ворониных» поделился секретами похудения

Актер Станислав Дужников рассказал «СтарХиту», что худеет с помощью физической активности и диет.
Артист уточнил, что старается не строго ограничивать себя в еде и не отказываться от конкретных продуктов совсем.
«Есть можно все, но понемногу. Порции такие, чтобы поместились в ладошку. Пять раз в день с интервалом в три часа между приемами пищи. Калории сам не считаю, но если кому-то хочется, то пусть считают на здоровье», — поделился артист.
Ранее Станислав Дужников высказался о здоровье на фоне слухов о своей смерти.