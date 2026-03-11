Ричмонд
42-летняя Наталья Рудова снялась в пижаме, похваставшись похудением: «Наконец-то»

Актриса Наталья Рудова показала фигуру в пижаме после похудения

42-летняя актриса Наталья Рудова показала себя в пижаме, обнажив пресс. Звезда «Универа» позировала дома перед зеркалом и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она решила поделиться с подписчиками результатами своего похудения. Артистка призналась, что ей непросто дается преображение.

Наталья Рудова / фото: соцсети
Наталья Рудова / фото: соцсети

«Минус 2 кг. Наконец-то…Больше двух недель не ем после 4-х дня», — отметила знаменитость.

Ранее Наталья Рудова назвала имя актера, которого считает главным секс-символом.