Екатерина Климова приняла участие в концерте, посвященном Международному женскому дню. 48-летняя актриса поделилась кадрами, сделанными на сцене во время репетиции.
Звезда позировала в элегантном черном платье в пол с пышной юбкой и корсетом с глубоким декольте и открытыми плечами. Позже она украсила верх корсета розами из ткани.
«Цыганская народная мудрость гласит: “Всегда оставайтесь там, где поют — у плохих людей нет времени на песни”. А я бы добавила: “И танцуют”. Немного закулисья и КиноКонцерта вам в ленту», — высказалась актриса.
Климова показала, как танцует на сцене во время репетиции ее коллеги Дмитрия Белоцерковского. Она также поделилась своим поздравлением для женщин со сцены.
Актриса призналась, что любит женщин и это взаимно. Она пожелала своим поклонницам сильного мужского плеча рядом, уважения и понимания.
«Мы намного сложнее, чем мужчины. Мы намного больше, чем мужчины. Если рядом вас никто не ценит и не любит, начните это делать сами. Любите и цените себя, потому что вы у себя такая одна. Каждая из вас уникальна!» — обратилась Климова к зрительницам в зале.
Ранее Климова высказалась о равноправии накануне 8 Марта. Актриса не согласна с тем, что мужчины в киноиндустрии ценятся больше, чем женщины.