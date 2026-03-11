Спустя шестьдесят лет лента Павла Любимова «Женщины» (1965) продолжает собирать у экранов благодарных зрителей. Эта история о трех судьбах, трех поколениях и непростой доле советских женщин в послевоенные годы поражает не только актерской игрой, но и удивительной атмосферой подлинности. Смотришь на улочки, по которым гуляют Дуся (Инна Макарова), Екатерина Тимофеевна (Нина Сазонова) и Аля (Галина Яцкина), и невольно задаешься вопросом: а где снимали фильм «Женщины»? Сохранились ли те места сегодня? Ответ — да, практически все они до сих пор на своих местах и до сих пор узнаваемые.
Города, места и локации, где снимали «Женщины»
Режиссер Павел Любимов и операторы Василий Дульцев с Марком Осепьяном создали на экране собирательный образ типичного русского города, стоящего на великой реке. Городские эпизоды снимали исключительно на натуре, не прибегая к павильонным съемкам. Для этого идеально подошел Ярославль с его богатой историей и фактурой. А вот для контраста с городским шумом эпизоды доснимали в сельской глубинке — под Ростовом Великим.
Ярославль: речной вокзал и Волжская набережная
Фильм открывается сценой проводов. Женщины стоят на пристани, машут вслед уходящему теплоходу. Это место — старый речной вокзал Ярославля. Сейчас он находится чуть дальше по берегу, а та самая историческая пристань, где стояли героини, стала частью прогулочной зоны. Но спуск к воде и панорама Волги, открывающаяся с набережной, остались такими же величественными. Когда Аля провожает Евгения (Виталий Соломин) или когда женщины гуляют, размышляя о жизни, — все эти кадры дышат волжским простором.
Ярославль: улица Первомайская (бывшая улица Ушинского)
Один из самых запоминающихся эпизодов — Дуся, которая только что купила новое пальто и сияет от счастья. Она кружится, любуется собой и останавливается у витрины. Снимали эту сцену на улице Первомайской. Раньше здесь ходили трамваи, а сейчас это оживленная пешеходная улица.
Особого внимания заслуживает витрина, в которую смотрится Дуся. В советское время это был «Гастроном» — его хорошо знали местные жители. Сейчас на его месте располагается магазин совсем другого профиля, но само здание и его расположение легко узнать.
Ярославль: Кремль (Спасо-Преображенский монастырь)
Гуляя с возлюбленным, Дуся предлагает сходить в музей. Они проходят мимо величественных древних стен. Это Ярославский Кремль, а точнее — территория Спасо-Преображенского монастыря. На заднем плане в кадре можно разглядеть площадь Богоявления (в советские годы — площадь Подбельского) и здание Главпочтамта. Сейчас на этой площади установлен памятник Ярославу Мудрому, который мы привыкли видеть на тысячерублевой купюре. Стены же монастыря по-прежнему хранят ту же атмосферу основательности и истории.
Ярославль: площадь Волкова и улица Комсомольская
Один из самых лиричных моментов фильма сопровождается песней «Любовь — кольцо» Яна Френкеля на стихи Михаила Танича. Под эти строки зритель видит панораму города. В кадре — первый русский театр имени Федора Волкова, а также знаменитая Знаменская башня — памятник архитектуры XVII века.
Чуть дальше видна гостиница «Москва» и кафе «Европа», расположенные на улице Комсомольской. Времена изменились: гостиницы больше нет — на ее месте разбита уютная зона отдыха, а место кафе занял большой торговый центр. Но Знаменская башня стоит непоколебимо, как и полвека назад. Сравнивая кадры из фильма и современные фото, поражаешься, насколько точно операторы передали дух этого места.
Ростовский район Ярославской области: деревня Итларь
Если город — это суета, работа и мечты о счастье, то деревня в фильме — это тихая обитель, место силы и сплетен. Сюда Аля возвращается, здесь живет ее мать, тетя Груша (Надежда Федосова). Сельские эпизоды снимали в деревне Итларь под Ростовом.
Сцены у колодца, деревенские улицы, по которым «не пройти, чтобы косточки не перемыли», — все это снято там. В финале в Итларь приезжает Екатерина Тимофеевна, чтобы увидеть у колодца мать Али и маленького мальчика, своего фактического внука. Этот щемящий душу эпизод снят в естественных декорациях, которые не нужно было украшать — русская деревня середины 1960-х выглядела именно так.
Интересные факты о фильме «Женщины»
История создания этой трогательной ленты не менее интересна, чем ее сюжет. Составили подборку любопытных деталей, связанных с производством картины.
Режиссер Павел Любимов вспоминал, что, когда он начал приглашать актрис на пробы, среди них развернулась настоящая борьба за роли. Знаменитые артистки, прочитав сценарий (кстати, блестяще написанный Будимиром Метальниковым по повести Ирины Велембовской), сражались за возможность сниматься у тогда еще неизвестного режиссера. Их привлекла не столько слава постановщика, сколько удивительная доброта и жизненность текста.
Фильм стал дебютом в большом кино для режиссера Павла Любимова. Писательница Ирина Велембовская, автор повести, также впервые увидела свое произведение экранизированным. И хотя у нее уже была литературная известность, после «Женщин» о ней заговорили как о мастере психологической прозы.
В фильме звучат две песни, которые сразу же полюбились зрителям и зажили самостоятельной жизнью. «Вальс расставания» исполнили прямо в кадре Нина Сазонова и Петр Любешкин. А песню «Любовь-кольцо», звучащую за кадром во время прогулки Дуси по городу, спела молодая Нина Бродская.
При скромном, почти камерном сюжете, картина попала в число лидеров советского кинопроката 1966 года. Ее посмотрели 36,6 млн человек. Это доказывает, что зрителю всегда нужны честные, душевные истории без спецэффектов.
В образе Екатерины Тимофеевны зрители узнавали миллионы русских женщин-вдов, поднявших страну после войны. В образе Дуси — тех, кто ошибался в молодости и расплачивался за это всю жизнь. А в Але — юных матерей, столкнувшихся с осуждением общества, но не сломленных. Эта узнаваемость и сделала фильм народным.