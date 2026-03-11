Спустя шестьдесят лет лента Павла Любимова «Женщины» (1965) продолжает собирать у экранов благодарных зрителей. Эта история о трех судьбах, трех поколениях и непростой доле советских женщин в послевоенные годы поражает не только актерской игрой, но и удивительной атмосферой подлинности. Смотришь на улочки, по которым гуляют Дуся (Инна Макарова), Екатерина Тимофеевна (Нина Сазонова) и Аля (Галина Яцкина), и невольно задаешься вопросом: а где снимали фильм «Женщины»? Сохранились ли те места сегодня? Ответ — да, практически все они до сих пор на своих местах и до сих пор узнаваемые.