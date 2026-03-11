Первая часть лирической драмы Игоря Масленникова о женщине, которая любит женатого мужчину и мечтает о простом женском счастье, собрала у экранов более 32 млн зрителей и заняла пятое место в прокате 1985 года. Судьба матери-одиночки Ольги (Елена Сафонова) оказалась близка миллионам советских женщин, а город на Неве сыграл в этой истории особую роль — от парадных набережных до тихих дворов-колодцев. В статье предлагаем совершить прогулку по местам, где снимали фильм «Зимняя вишня».
Города, места и локации, где снимали трилогию «Зимняя вишня»
Съемки картины проходили в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) и его окрестностях. Режиссер Игорь Масленников сознательно выбирал места с особой аурой — доходные дома с историей, величественные набережные и живописные леса под Выборгом. Сегодня большинство этих локаций можно увидеть во время пешеходных экскурсий, хотя некоторые из них изменились до неузнаваемости.
Толстовский дом — квартира Ольги и ее подруг
В знаменитом Толстовском доме, занимающем целый квартал между набережной Фонтанки (дом 54) и улицей Рубинштейна (дом 15—17), режиссер поселил героиню Елены Сафоновой и ее подруг — воспитательницу детского сада Валю (Лариса Удовиченко) и бухгалтера автобазы Ларису (Нина Русланова). Этот доходный дом графа М. П. Толстого, выполненный в стиле северного модерна, сам Масленников называл «главным актером массовки» — его уникальная атмосфера создавала нужное настроение.
В фильме 1985 года мы видим, как горожане спокойно срезают путь через дворовую анфиладу, а во дворе легко разворачивается автобус. Сегодня дом закрыт для посторонних, а почти вся территория превратилась в парковку.
ФИНЭК (ныне СПбГЭУ) — место работы Ольги
Ленинградский финансово-экономический институт имени Вознесенского (ФИНЭК) — еще одна важная локация. Здесь, судя по всему, работает главная героиня. Авторы выбрали это здание за открыточную архитектуру и, конечно же, знаменитых грифонов.
В 1980-е годы это был совсем не престижный бухгалтерский институт, и кинематографисты чувствовали себя желанными гостями. Спустя десятилетие, когда институт превратился в Экономический университет, атмосфера резко изменилась — студенты на дорогих иномарках смотрели на съемочную группу свысока, и во время работы над сиквелами режиссер чувствовал себя едва ли не изгоем.
Дом трех Бенуа — квартира Вадима и Юлии
Дом, где поселили Вадима Дашкова (Виталий Соломин) и его супругу Юлию (Ирина Мирошниченко) — это Дом трех Бенуа, в котором проживало немало знаменитостей.
Интересная кинодеталь: когда Вадим выглядывает из окна своей квартиры, чтобы убедиться, что жена наконец уехала, он видит набережную канала Грибоедова. Монтажное соединение разных локаций создает ощущение единого городского пространства. Сегодня двор, как и во времена «Зимней вишни», забит машинами.
Банковский мост — первые кадры с Виталием Соломиным
Несколько первых кадров с Соломиным в самом начале фильма для «Зимней вишни» были сняты на Банковском мосту с грифонами. Рядом с ним находится Петербургский экономический университет. Эта локация задала тон всему фильму — романтичный, чуть печальный и очень петербургский.
Дом с башней — место расправы над Вадимом
Еще один ленинградский адрес из «Зимней вишни» — Дом с башней. Здесь, в начале XX века у поэта Серебряного века Вячеслава Иванова собирались его коллеги на знаменитых «Средах».
По сюжету в фильме жильцов расселяли, в реальности, в 1990-х, происходило то же самое, так что кинематографистам второй и третьей частей даже не пришлось ничего придумывать — реальность сама создавала декорации.
Гостиница «Прибалтийская» — встреча Ольги с прошлым
Когда героиня Елены Сафоновой, реализовавшая мечту многих советских женщин выйти замуж за иностранца, приезжает на родину в гости, она поселяется в гостинице «Прибалтийская». Построенная к Олимпиаде-80 гостиница была невероятно популярна. Правда, простых граждан не пускали дальше кафетерия. Сегодня эта гостиница утратила былой лоск, и новоявленная иностранка скорее всего поселилась бы в более пафосном месте.
Бывший Манеж Кадетского корпуса — полуразрушенный сарай
Еще одна заметная локация «Зимней вишни» — полуразрушенный сарай, где очнулся Вадим после избиения. На первый взгляд и не скажешь, но эпизод снимался в здании, которое находится в самом центре Петербурга. Это бывший Манеж Кадетского корпуса. После реставрации это место не узнать.
Лес под Выборгом — место свиданий Ольги и Вадима
Хвойный лес, где уединяются главные герои, находится недалеко от Выборга, в непосредственной близости от границы с Финляндией. Министерство обороны предоставило для съемок дом в погранзоне, в 25 км от финской границы.
Новочеркасская — эпизод из третьей части
В третьей части «Зимней вишни» есть небольшой эпизод, снятый у станции метро «Новочеркасская». Героиня Елены Сафоновой спускается в подземный переход.
Интересные факты о трилогии «Зимняя вишня»
Фильм основан на реальной истории сценариста Владимира Валуцкого. Его любовный треугольник с женой Аллой Демидовой и Надеждой Репиной тянулся 14 лет. С супругой он так и не развелся, а своей возлюбленной пообещал главную роль в фильме про их историю, но в итоге Ольгу сыграла другая актриса.
Это только одна из легенд, которые нарастил фильм за годы своего существования. Ниже собрали еще несколько слухов и фактов.
- На главную роль Ольги пробовались Татьяна Догилева, Наталья Андрейченко и Елена Сафонова. Утверждена была Андрейченко, блиставшая до этого в «Мэри Поппинс, до свидания», и на нее уже сшили костюмы. Но когда съемки начались, актриса просто не явилась на площадку — у нее случился бурный роман с австрийским режиссером и актером Максимилианом Шеллом на съемках мини-сериала «Петр Великий». Андрейченко уволили, и роль досталась Сафоновой.
- Сергей Шакуров, утвержденный на роль Вадима, отказался сниматься после того, как партнершей стала Сафонова. Режиссер Игорь Масленников, уже работавший с Соломиным в «Шерлоке Холмсе», срочно вызвал его на замену. Соломин согласился, даже не читая сценарий — просто потому, что доверял режиссеру. Он отработал все лесные сцены под Выборгом буквально за сутки, сумел найти общий язык с непростой Сафоновой и создал одного из лучших своих героев.
- По замыслу героиня должна была быть с длинными волосами. Но режиссер отправил актрису на стрижку, и ей сделали короткую прическу. Режиссер даже подумывал о парике для Сафоновой. Но когда она появилась в кадре, все поняли: эта стрижка идеально подходит героине, придает ей хрупкость и драматизм. После выхода фильма половина женского населения страны бросилась стричься «под Ольгу».
- Латвийский актер Ивар Калныньш, сыгравший дипломата Герберта, рассказывал, что с выходом фильма возраст его поклонниц увеличился. Если раньше его ждали толпы молодых девушек, то теперь у служебного входа караулили серьезные дамы, причем часто с детьми.
- Если женщины сопереживали Ольге и вздыхали по Ивару Калныньшу, то мужчины на фильм реагировали крайне негативно. На встречах со зрителями они называли Масленникова предателем, обвиняли в том, что он поганит образ советского мужика. Режиссеру даже звонили домой с угрозами. Сам Масленников считал, что ни одного положительного мужского образа в фильме действительно нет.
- В Ленинграде 1985 года западных иномарок было очень мало, ассистенты режиссера сбились с ног в поисках белого «Мерседеса», на котором разъезжает дипломат Герберт. С большим трудом удалось найти владельца и уговорить его отдать машину на несколько дней для съемок.
- Изначально Герберт был австрийцем, но из-за этого сценарий не пропускали. Так он превратился в советского дипломата за границей. Также из фильма вырезали кадры с обнаженной Сафоновой, но режиссер использовал их в сиквеле, в эпизоде, где Ольга снится Вадиму.
- Сына главной героини, пятилетнего Антошку, сыграл Михаил Подущак. Он же снялся и в продолжениях фильма. Но его актерская карьера была недолгой, а судьба — трагической: Михаил скончался в 2014 году.