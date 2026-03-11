Первая часть лирической драмы Игоря Масленникова о женщине, которая любит женатого мужчину и мечтает о простом женском счастье, собрала у экранов более 32 млн зрителей и заняла пятое место в прокате 1985 года. Судьба матери-одиночки Ольги (Елена Сафонова) оказалась близка миллионам советских женщин, а город на Неве сыграл в этой истории особую роль — от парадных набережных до тихих дворов-колодцев. В статье предлагаем совершить прогулку по местам, где снимали фильм «Зимняя вишня».