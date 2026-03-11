Фильм «Твое сердце будет разбито» — это подростковая мелодрама о первой любви, школьной травле и смелости быть собой. Режиссером картины выступил Михаил Вайнберг, известный по сериалам «Тест на беременность», «Жить жизнь» и «Метод Фрейда». Главные роли исполнили Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и Даниэль Вегас («Школа»). Рассказываем все, что известно о фильме, который уже называют самым ожидаемым подростковым кино года: когда он выйдет, что от него ждать и кто сыграл в проекте.