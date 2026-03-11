Ричмонд
Что известно о фильме «Твое сердце будет разбито»: дата выхода, исполнители главных ролей и другие подробности

История Полины и Барса, написанная писательницей Анной Джейн и покорившая сердца более восьми мл читателей, наконец обретет визуальное воплощение. Рассказываем, когда выйдет фильм «Твое сердце будет разбито»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Твое сердце будет разбито
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Фильм «Твое сердце будет разбито» — это подростковая мелодрама о первой любви, школьной травле и смелости быть собой. Режиссером картины выступил Михаил Вайнберг, известный по сериалам «Тест на беременность», «Жить жизнь» и «Метод Фрейда». Главные роли исполнили Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и Даниэль Вегас («Школа»). Рассказываем все, что известно о фильме, который уже называют самым ожидаемым подростковым кино года: когда он выйдет, что от него ждать и кто сыграл в проекте. 

Когда выйдет фильм «Твое сердце будет разбито»

Премьера фильма «Твое сердце будет разбито» в российских кинотеатрах состоится 26 марта 2026 года. Первоначально релиз планировался на 5 марта, но дату перенесли. Прокатчиком выступает компания «Атмосфера кино». Возрастные ограничения — 12+.

После завершения кинопроката фильм появится на онлайн-платформах START и Premier. Над проектом работали студия Yellow, Black and White, кинокомпания «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START), онлайн-кинотеатры START и Premier, а также «Свердловская киностудия» при поддержке Фонда кино.

Где проходили съемки фильма «Твое сердце будет разбито» 

Кадр из фильма Твое сердце будет разбито
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Съемочный процесс стартовал в Москве в августе 2025 года, а основная часть работ прошла в Екатеринбурге. В столице Урала съемочная группа провела почти весь сентябрь 2025 года.

В столице снимали школьные эпизоды. Здесь же проходил открытый кастинг для поклонников книг Анны Джейн: более 5400 человек прислали свои видео, а победители смогли принять участие в проекте в качестве актеров массовки.

Городские и интерьерные сцены снимали в уральской столице. В картину вошли кадры на Олимпийской набережной, где проходила работа над одной из самых романтичных сцен — Барс перевязывает рану Полины. Съемкам не помешал даже сильный дождь. В трейлере можно увидеть кадры с жилкомплексами на левом берегу Городского пруда, а также сцену, где героиня разглядывает Олимпийскую набережную через бинокль на стилобате Ельцин-центра. Также в фильм попали ночные кадры с целующимися героями на фоне небоскреба «Исеть». Часть смен прошла в павильоне Свердловской киностудии.

Режиссер Михаил Вайнберг объяснил: история происходит в нестоличном, но крупном городе. Рассматривали Нижний Новгород, Новосибирск, Казань, но Екатеринбург победил благодаря современным пространствам, столичным вайбам и при этом более спокойному ритму жизни, который оставляет место для человека и человеческих отношений.

Кто снимается в фильме «Твое сердце будет разбито»

Вероника Журавлева в фильме Твое сердце будет разбито
Вероника Журавлева в фильме «Твое сердце будет разбито»

Создатели фильма подошли к кастингу с особым вниманием — они стремились к максимальному соответствию книжным описаниям и ожиданиям многомиллионной аудитории. При выборе актеров прислушивались к мнению поклонников первоисточника. В итоге был сформирован звездный актерский ансамбль:

В фильме также задействованы Диана Гиль, Александр Присмотров-Белов, Андрей Казаков и другие актеры.

О чем будет фильм «Твое сердце будет разбито»

Кадр из фильма Твое сердце будет разбито
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Сюжет разворачивается вокруг старшеклассницы Полины Тумановой. После переезда в новый город вместе с матерью и отчимом она попадает в новую школу, где мгновенно становится объектом травли. Компания во главе с Ликой Малиновской превращает каждый день девочки в борьбу за выживание.

Неожиданно на защиту Полины встает Дима Барсов по прозвищу Барс — опасный и загадочный одноклассник с репутацией бунтаря и тяжелым характером. Он публично объявляет ее своей девушкой, чтобы поставить точку в травле. На самом деле между ними возникает сделка: Барс притворяется парнем Полины, а она помогает ему с учебой и не вмешивается в его личную жизнь.

Со временем игра перестает быть просто фикцией — между подростками возникают настоящие чувства. Но против них ополчаются все: одноклассники, семья и даже, кажется, сама судьба. У родителей Полины, у ее сводного брата Лайма и у бывшей девушки Барса Саши есть свои причины разлучить влюбленных.

Фильм поднимает важные темы: школьный буллинг, проблемы воспитания, детские травмы, сложность сепарации от родителей и, конечно, первую любовь во всей ее честности и хрупкости.

Интересные факты о фильме «Твое сердце будет разбито»

Анна Джейн (настоящее имя — Анна Потапкина) — автор более 50 романов в жанре young adult. В 2023 и 2024 годах она стала самым издаваемым писателем в России, обогнав по тиражам многих признанных авторов. Дилогия «Твое сердце будет разбито» имеет более восьми млн прочтений в интернете. Общее число прочтений книг Анны Джейн превышает 32 млн. Писательница ушла из жизни 1 февраля 2023 года в возрасте 35 лет и не увидит экранизацию своей главной работы — это придает проекту особую пронзительность.

Еще несколько интересных фактов о картине: 

  • Изначально создатели составили список желаемых актеров, но в итоге ни один из них не попал в проект. Продюсеры доверились мнению поклонников, которые активно обсуждали возможный кастинг в соцсетях. Вероника Журавлева и Даниэль Вегас были признаны идеальным воплощением книжных героев. Сама Журавлева отмечает, что впервые ощущает столько внимания и обратной связи от зрителей.

  • В социальной сети «ВКонтакте» прошел открытый конкурс для желающих сняться в фильме. Организаторы получили более 5400 видеороликов. Победители приняли участие в съемках массовых сцен в Москве и Екатеринбурге.

  • Съемки одной из самых романтичных сцен на Олимпийской набережной Екатеринбурга проходили под проливным дождем, но это не остановило кинематографистов. Режиссер Михаил Вайнберг высоко оценил профессионализм молодых актеров, которые выдерживали 12-часовые смены и работали в сложных погодных условиях.

  • Актер Антон Соломатин, сыгравший антагониста Власова, рассказал, что ему было физически тяжело играть сцену, где его герой обливает Полину супом. «Я, Антон Саломатин, просто не понимал, что я делаю и зачем это все», — признается актер.

  • Даниэль Вегас, готовясь к роли Барса, настолько глубоко погрузился в образ, что после съемок поймал себя на мысли, что стал мягче относиться к людям в жизни.

  • По словам режиссера, финал картины будет не трагическим, но честным — без наигранного хэппи-энда, но с ощущением, что герои действительно прошли свой путь и изменились.