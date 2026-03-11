Фильм «Твое сердце будет разбито» — это подростковая мелодрама о первой любви, школьной травле и смелости быть собой. Режиссером картины выступил Михаил Вайнберг, известный по сериалам «Тест на беременность», «Жить жизнь» и «Метод Фрейда». Главные роли исполнили Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и Даниэль Вегас («Школа»). Рассказываем все, что известно о фильме, который уже называют самым ожидаемым подростковым кино года: когда он выйдет, что от него ждать и кто сыграл в проекте.
Когда выйдет фильм «Твое сердце будет разбито»
Премьера фильма «Твое сердце будет разбито» в российских кинотеатрах состоится 26 марта 2026 года. Первоначально релиз планировался на 5 марта, но дату перенесли. Прокатчиком выступает компания «Атмосфера кино». Возрастные ограничения — 12+.
После завершения кинопроката фильм появится на онлайн-платформах START и Premier. Над проектом работали студия Yellow, Black and White, кинокомпания «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START), онлайн-кинотеатры START и Premier, а также «Свердловская киностудия» при поддержке Фонда кино.
Где проходили съемки фильма «Твое сердце будет разбито»
Съемочный процесс стартовал в Москве в августе 2025 года, а основная часть работ прошла в Екатеринбурге. В столице Урала съемочная группа провела почти весь сентябрь 2025 года.
В столице снимали школьные эпизоды. Здесь же проходил открытый кастинг для поклонников книг Анны Джейн: более 5400 человек прислали свои видео, а победители смогли принять участие в проекте в качестве актеров массовки.
Городские и интерьерные сцены снимали в уральской столице. В картину вошли кадры на Олимпийской набережной, где проходила работа над одной из самых романтичных сцен — Барс перевязывает рану Полины. Съемкам не помешал даже сильный дождь. В трейлере можно увидеть кадры с жилкомплексами на левом берегу Городского пруда, а также сцену, где героиня разглядывает Олимпийскую набережную через бинокль на стилобате Ельцин-центра. Также в фильм попали ночные кадры с целующимися героями на фоне небоскреба «Исеть». Часть смен прошла в павильоне Свердловской киностудии.
Режиссер Михаил Вайнберг объяснил: история происходит в нестоличном, но крупном городе. Рассматривали Нижний Новгород, Новосибирск, Казань, но Екатеринбург победил благодаря современным пространствам, столичным вайбам и при этом более спокойному ритму жизни, который оставляет место для человека и человеческих отношений.
Кто снимается в фильме «Твое сердце будет разбито»
Создатели фильма подошли к кастингу с особым вниманием — они стремились к максимальному соответствию книжным описаниям и ожиданиям многомиллионной аудитории. При выборе актеров прислушивались к мнению поклонников первоисточника. В итоге был сформирован звездный актерский ансамбль:
Вероника Журавлева — Полина Туманова;
Даниэль Вегас — Барс;
Аля Майер — Дилара;
Максим Сапрыкин — Леха;
Евгения Лоза — мама Полины;
Павел Кузьмин — отчим Полины;
Иван Трушин — Лайм;
Александра Тихонова — Саша;
Маргарита Дьяченкова — Лика Малиновская (Малина);
Антон Соломатин — Егор Власов.
В фильме также задействованы Диана Гиль, Александр Присмотров-Белов, Андрей Казаков и другие актеры.
О чем будет фильм «Твое сердце будет разбито»
Сюжет разворачивается вокруг старшеклассницы Полины Тумановой. После переезда в новый город вместе с матерью и отчимом она попадает в новую школу, где мгновенно становится объектом травли. Компания во главе с Ликой Малиновской превращает каждый день девочки в борьбу за выживание.
Неожиданно на защиту Полины встает Дима Барсов по прозвищу Барс — опасный и загадочный одноклассник с репутацией бунтаря и тяжелым характером. Он публично объявляет ее своей девушкой, чтобы поставить точку в травле. На самом деле между ними возникает сделка: Барс притворяется парнем Полины, а она помогает ему с учебой и не вмешивается в его личную жизнь.
Со временем игра перестает быть просто фикцией — между подростками возникают настоящие чувства. Но против них ополчаются все: одноклассники, семья и даже, кажется, сама судьба. У родителей Полины, у ее сводного брата Лайма и у бывшей девушки Барса Саши есть свои причины разлучить влюбленных.
Фильм поднимает важные темы: школьный буллинг, проблемы воспитания, детские травмы, сложность сепарации от родителей и, конечно, первую любовь во всей ее честности и хрупкости.
Интересные факты о фильме «Твое сердце будет разбито»
Анна Джейн (настоящее имя — Анна Потапкина) — автор более 50 романов в жанре young adult. В 2023 и 2024 годах она стала самым издаваемым писателем в России, обогнав по тиражам многих признанных авторов. Дилогия «Твое сердце будет разбито» имеет более восьми млн прочтений в интернете. Общее число прочтений книг Анны Джейн превышает 32 млн. Писательница ушла из жизни 1 февраля 2023 года в возрасте 35 лет и не увидит экранизацию своей главной работы — это придает проекту особую пронзительность.
Еще несколько интересных фактов о картине:
Изначально создатели составили список желаемых актеров, но в итоге ни один из них не попал в проект. Продюсеры доверились мнению поклонников, которые активно обсуждали возможный кастинг в соцсетях. Вероника Журавлева и Даниэль Вегас были признаны идеальным воплощением книжных героев. Сама Журавлева отмечает, что впервые ощущает столько внимания и обратной связи от зрителей.
В социальной сети «ВКонтакте» прошел открытый конкурс для желающих сняться в фильме. Организаторы получили более 5400 видеороликов. Победители приняли участие в съемках массовых сцен в Москве и Екатеринбурге.
Съемки одной из самых романтичных сцен на Олимпийской набережной Екатеринбурга проходили под проливным дождем, но это не остановило кинематографистов. Режиссер Михаил Вайнберг высоко оценил профессионализм молодых актеров, которые выдерживали 12-часовые смены и работали в сложных погодных условиях.
Актер Антон Соломатин, сыгравший антагониста Власова, рассказал, что ему было физически тяжело играть сцену, где его герой обливает Полину супом. «Я, Антон Саломатин, просто не понимал, что я делаю и зачем это все», — признается актер.
Даниэль Вегас, готовясь к роли Барса, настолько глубоко погрузился в образ, что после съемок поймал себя на мысли, что стал мягче относиться к людям в жизни.
По словам режиссера, финал картины будет не трагическим, но честным — без наигранного хэппи-энда, но с ощущением, что герои действительно прошли свой путь и изменились.