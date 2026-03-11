Politico: ЕК грозит лишить Венецианское биеннале грантов за приглашение России

БРЮССЕЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия пригрозила организаторам Венецианской биеннале, что лишит их европейских грантов, если они не отменят решение пригласить Россию открыть собственный павильон на выставке в 2026 году.
В совместном заявлении еврокомиссары Гленна Микаллефа и Хенна Вирккунен, отвечающие в Еврокомиссии за вопросы культуры и демократии, выразили мнение, что участие российских представителей в биеннале якобы противоречит антироссийскому санкционному режиму ЕС. Министры культуры и иностранных дел 21 страны, в том числе балтийских республик, Австрии, Германии, Нидерландов, Польши и Франции, а также Украины, направили письмо организаторам биеннале с призывом пересмотреть решение об открытии российского павильона, сообщило издание Politico со ссылкой на документ.
Ранее представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сказал ТАСС, что Россия должна принимать участие во всех значимых международных культурных событиях, а недовольство Украины по поводу участия России Венецианской биеннале не должно оказывать влияния на решения организаторов. Россия в последний раз представляла собственный проект в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году, когда экспозиция получила почетное упоминание (special mention) жюри.