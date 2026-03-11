Politico: ЕК грозит лишить Венецианское биеннале грантов за приглашение России

В совместном заявлении еврокомиссары Гленна Микаллефа и Хенна Вирккунен, отвечающие в Еврокомиссии за вопросы культуры и демократии, выразили мнение, что участие российских представителей в биеннале якобы противоречит антироссийскому санкционному режиму ЕС. Министры культуры и иностранных дел 21 страны, в том числе балтийских республик, Австрии, Германии, Нидерландов, Польши и Франции, а также Украины, направили письмо организаторам биеннале с призывом пересмотреть решение об открытии российского павильона, сообщило издание Politico со ссылкой на документ.