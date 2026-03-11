Впрочем, супруга Владимира Васильевича уверена, что он еще вернется в кино. Алла Гостюхина отметила, что у ее мужа просто такой этап в жизни, когда хочется больше уделять времени себе. Она добавила, что актер займется своим здоровьем, а потом, возможно, снова будет работать.