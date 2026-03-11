Владимир Гостюхин подтвердил новости о том, что решил завершить актерскую карьеру. В интервью Андрею Малахову 80-летний артист сообщил, что в 2025 году вышел последний фильм с его участием — «Мой дед».
По словам актера, он больше сниматься в кино не будет. Владимир Васильевич хочет посвятить время себе и просто наслаждаться жизнью.
«Я просто надорвался! Всему наступает предел. Поэтому решил поставить хорошую жирную точку фильмом “Мой дед”. Мне очень дорога история моего последнего фильма. Думаете, может у меня быть что-то еще? Фестивальное кино? Наверное, нет. Реклама — тоже нет», — рассказал Гостюхин в шоу «Малахов».
Он подчеркнул, что не хочет сниматься в рекламе, как некоторые его коллеги. Артист признался, что специально называет огромные суммы, чтобы ему не предлагали рекламные проекты.
Впрочем, супруга Владимира Васильевича уверена, что он еще вернется в кино. Алла Гостюхина отметила, что у ее мужа просто такой этап в жизни, когда хочется больше уделять времени себе. Она добавила, что актер займется своим здоровьем, а потом, возможно, снова будет работать.
Владимир Гостюхин — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России. Он знаком зрителям по таким проектам, как «Белый ворон», «В поисках капитана Гранта», «Большая игра», «Дальнобойщики», «Ящик пандоры», «Елки 1914», «Жена олигарха» и другим.