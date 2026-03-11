Мария Миронова поделилась редкими фото с шестилетним сыном

Актриса Мария Миронова поделилась в соцсети редкими фото с шестилетним сыном. Звезда рассказала об успехах Федора в спорте. Мальчик занимается теннисом в академии Рафаэля Надаля в Испании.
«Ну что, ребят, мы выиграли несколько сплитов, готовимся к Российскому теннисному турниру года! А так же к турниру Рафаэля Надаля. Мать снялась в нескольких фильмах, готовит театральную премьеру в Москве… Стараемся радоваться, трудиться! А так, в основном, мать “на извозе” и на спорте сына», — отметила артистка.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Какой породистый мужчина растет», «Какая прелесть», «Такой хороший мальчишка», «С такой мамой у Федора все получится», «Сынок-золоток», «У вашего сына взгляд деда», «Будем болеть за юного спортсмена», «Какой классный парень растет».
Ранее Мария Миронова рассказала об успехах Федора в теннисе.