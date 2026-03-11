Мария Миронова поделилась редкими фото с шестилетним сыном

«Ну что, ребят, мы выиграли несколько сплитов, готовимся к Российскому теннисному турниру года! А так же к турниру Рафаэля Надаля. Мать снялась в нескольких фильмах, готовит театральную премьеру в Москве… Стараемся радоваться, трудиться! А так, в основном, мать “на извозе” и на спорте сына», — отметила артистка.