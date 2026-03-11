Ричмонд
Зендая показала обручальное кольцо после слухов о свадьбе

Актрису Зендаю засняли с обручальным кольцом на публике
Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Зендая продемонстрировала золотое обручальное кольцо на публике. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Знаменитость показала новое украшение на показе новой коллекции бренда Louis Vuitton, который состоялся 10 марта в рамках Недели моды в Париже. Актриса позировала перед фотографами в белой рубашке, юбке с асимметричным подолом и черных туфлях на каблуках. Образ знаменитости дополнили кожаный пояс, браслеты, кольца и серьги. Актрисе сделали укладку и макияж с черными стрелками и розовой помадой.

Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Ранее Зендая кардинально сменила имидж на фоне слухов о тайной свадьбе с Томом Холландом.