Зендая показала обручальное кольцо после слухов о свадьбе

Знаменитость показала новое украшение на показе новой коллекции бренда Louis Vuitton, который состоялся 10 марта в рамках Недели моды в Париже. Актриса позировала перед фотографами в белой рубашке, юбке с асимметричным подолом и черных туфлях на каблуках. Образ знаменитости дополнили кожаный пояс, браслеты, кольца и серьги. Актрисе сделали укладку и макияж с черными стрелками и розовой помадой.