Евгения Онегина назвали типичным жителем современных Патриков

Большинство пользователей отметили, что Евгений Онегин из одноименного романа Александра Пушкина в современных реалиях мог бы оказаться жителем Патриарших прудов. Район славится роскошью и изысканностью заведений. Туда же отнесли Элен Курагину из «Войны и мира» Льва Толстого и Анну Каренину.