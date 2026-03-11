«Что касается “Короля Конана”, то это старая добрая история о том, как Конан сорок лет правил королевством, а потом был вынужден покинуть его. Конечно, возник конфликт, но он каким-то образом вернулся, и понеслось: безумие, насилие, магия, монстры и все такое, — поведал актер.