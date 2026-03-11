Ричмонд
Арнольд Шварценеггер вернется к культовой роли Конана-варвара в новом фильме

Шварценеггер и режиссер франшизы «Миссия невыполнима» объединятся для работы над фильмом «Король Конан»
Кадр из фильма «Конан-варвар»
Кадр из фильма «Конан-варвар»Источник: Legion-Media.ru

Арнольд Шварценеггер вернется к роли Конана-варвара в фильме «Король Конан». Новая лента о приключениях могучего воина находится в разработке у компании 20th Century Studios. Картину поставит режиссер второй половины франшизы «Миссия невыполнима» Кристофер Маккуорри.

Эту новость сообщил сам Шварценеггер во время выступления на спортивном фестивале Arnold Sports Festival в Колумбусе, штат Огайо. Третий по счету фильм о Конане расскажет о герое, которого изгоняют из собственного королевства.

«Что касается “Короля Конана”, то это старая добрая история о том, как Конан сорок лет правил королевством, а потом был вынужден покинуть его. Конечно, возник конфликт, но он каким-то образом вернулся, и понеслось: безумие, насилие, магия, монстры и все такое, — поведал актер.

Первый фильм о Конане-варваре вышел в 1982 году и сделал Шварценеггера, ранее известного как спортсмена-бодибилдера, настоящей голливудской звездой. Продолжение приключений мускулистого киммерийца («Конан-разрушитель») увидело свет в 1984 году.

В конце 1980-х Шварценеггер планировал снять третий фильм под названием «Конан-завоеватель», но этого так и не случилось. В 2011 году состоялась попытка перезапуска франшизы с Джейсоном Момоа в главной роли, но продолжения у картины не последовало.

Ранее Шварценеггер признался, какой фильм со своим участием он хотел бы переснять.