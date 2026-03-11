Ричмонд
Звезда «Мажора» о неуверенности в себе: «Я с этим постоянно живу»

Актриса Разумовская призналась, что живет с неуверенностью в себе
Карина Разумовская на премии «Золотой орел», фото: пресс-служба
Карина Разумовская на премии «Золотой орел», фото: пресс-служба

Заслуженная артистка Санкт-Петербурга, актриса Карина Разумовская призналась, что ежедневно борется с неуверенностью в себе. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере романтического фильма «К себе нежно».

По ее словам, это привычный спутник ее жизни. Однако она уверена, что это норма. Актриса отметила, что многие люди испытывают неуверенность, просто не все могут открыто говорить о ней.

Карина Разумовская, фото: пресс-служба «Кинопоиск»
Карина Разумовская, фото: пресс-служба «Кинопоиск»

«Даже за самым, казалось бы, стойким и железным человеком всегда есть какая-то маленькая неуверенность в себе. Я с этим постоянно живу. Я борюсь с этим каждый день, идя и делая свою работу. Когда кажется, что ты немножечко чего-то не дотягиваешь, идя и воспитывая ребенка, когда кажется тебе, что ты немножко недотягиваешь в материнстве, и со многими-многими вещами», — заявила знаменитость.

При этом она подчеркнула, что, несмотря на страхи, важно продолжать «идти и делать».