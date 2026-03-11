Звезда «Мажора» о неуверенности в себе: «Я с этим постоянно живу»

«Даже за самым, казалось бы, стойким и железным человеком всегда есть какая-то маленькая неуверенность в себе. Я с этим постоянно живу. Я борюсь с этим каждый день, идя и делая свою работу. Когда кажется, что ты немножечко чего-то не дотягиваешь, идя и воспитывая ребенка, когда кажется тебе, что ты немножко недотягиваешь в материнстве, и со многими-многими вещами», — заявила знаменитость.