Продюсер Харви Вайнштейн дал первое интервью из тюрьмы

Продюсер Вайнштейн опроверг обвинения в сексуальном насилии
Харви Вайнштейн
Харви ВайнштейнИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн в первом интервью из тюрьмы опроверг обвинения в сексуальном насилии, за которое отбывает срок. Беседу журналиста Маэра Рошана с продюсером публикует The Hollywood Reporter.

Артист поговорил с Рошаном в тюрьме на острове Райкерс. По его словам, он мог вводить женщин в заблуждение, но якобы не насиловал их.

«Я изменял обеим женам. Это аморально. Но я никого не насиловал», — заявил продюсер

Продюсер признал, что между ним и его предполагаемыми жертвами действительно существовал «дисбаланс власти».

Харви Вайнштейн
Харви ВайнштейнИсточник: Legion-Media.ru

«Я знаю, что могу быть пугающим и трудным. Но до сексуального насилия это недотягивает. Чрезмерный флирт, нелепые ситуации. Плохое и глупое поведение. Да. Но я никого не принуждал», — убеждает 73-летний Вайнштейн.

Он добавил, что нанимал частных детективов для слежки за своими обвинительницами и заставлял жертв подписывать строгие договоры о неразглашении, только чтобы об изменах не узнала жена.

«Я переступил границы дозволенного, я чрезмерно использовал власть. Я был напористым и настойчивым и чувствую себя из-за этого ужасно. Мне стыдно за такое поведение», — раскаивается артист.

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн решил написать «самую опасную» книгу в истории Голливуда.