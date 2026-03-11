Музыка Зацепина опередила время, отметила глава «Союзмультфильма»

«Хотелось бы отметить, что Александр Сергеевич — это человек не только потрясающего таланта, но и исключительного жизнелюбия. Недавно он принял участие в работе над современным мультсериалом “Оранжевая корова”, благодаря чему композиции мастера знают и новые поколения. От имени “Союзмультфильма”, киностудии Горького и от себя лично желаю Александру Сергеевичу крепкого здоровья, теплоты семейного уюта, любимых друзей и коллег рядом», — сказала глава «Союзмультфильма».