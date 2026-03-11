Ричмонд
Музыка Зацепина опередила время, отметила глава «Союзмультфильма»

Музыка Зацепина опередила время, отметила глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева
Александр Зацепин
Александр ЗацепинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, в беседе с порталом NEWS.ru о юбилее композитора Александра Зацепина, отметила, что он является совершенно удивительным мастером, чьи произведения опередили свое время.

Во вторник, 10 марта, композитор и народный артист РФ Александр Зацепин отмечает свое 100-летие.

«Александр Зацепин — совершенно удивительный мастер. Его знаменитые произведения — не просто музыка к кино и анимации, а это часть нашего культурного кода, повседневности, да и самих нас. Многие композиции актуальны и сегодня, поскольку опередили свое время», — заявила она.

Юлиана Слащева
Юлиана СлащеваИсточник: Legion-Media.ru

Слащева подчеркнула, что композитор, несмотря на почтенный возраст, сохраняет исключительное жизнелюбие и продолжает творческую деятельность. Она добавила, что участие Зацепина в работе над мультсериалом «Оранжевая корова» позволило познакомить с его творчеством совсем юных зрителей.

«Хотелось бы отметить, что Александр Сергеевич — это человек не только потрясающего таланта, но и исключительного жизнелюбия. Недавно он принял участие в работе над современным мультсериалом “Оранжевая корова”, благодаря чему композиции мастера знают и новые поколения. От имени “Союзмультфильма”, киностудии Горького и от себя лично желаю Александру Сергеевичу крепкого здоровья, теплоты семейного уюта, любимых друзей и коллег рядом», — сказала глава «Союзмультфильма».

Александр Зацепин
Александр ЗацепинИсточник: Legion-Media.ru

По ее словам, специально к 100-летию Зацепина киностудия представит интерактивную скульптуру по мультфильму «Тайна третьей планеты», презентация состоится в рамках фестиваля «Таврида Арт».

Композитор и народный артист РФ Александр Зацепин написал знаменитые мелодии к песням из фильмов «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука» и другим. Всего композитор создал песни к более чем 90 фильмам. Его композиции «Куда уходит детство», «Есть только миг», «С любовью встретиться», «Если б я был султан», «Остров невезения» стали народными хитами. Песни Зацепина исполняли звезды советской эстрады и кино — Алла Пугачева, Андрей Миронов, Юрий Никулин, Татьяна Анциферова, Аида Ведищева, София Ротару, Жанна Рождественская и другие.

Зацепин был удостоен звания Героя Труда в 2025 году.