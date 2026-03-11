Безруков рассказал, как познакомился с Зацепиным

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Актер Сергей Безруков рассказал, как познакомился с народным артистом России Александром Зацепиным во время работы над сериалом «В июне 41-го» в 2008 году.
«Можно понять мое волнение, когда в 2008 году для записи песни “Тихая река” к сериалу “В июне 41-го”, в котором я снимался, меня пригласил к себе домой сам Зацепин! На какое-то мгновение почувствовал себя пацаном, пытающимся под гитару спеть “призрачно все в этом мире бушующем”», — написал артист в своем Telegram-канале.
Безруков добавил, что Зацепин лично учил его пропевать ноты из саундтрека к ленте, а также дал ему поиграть на своем фортепиано.
«В общем, с прекрасным юбилеем вас, Александр Сергеевич!» — заключил актер.
Зацепин 10 марта отмечает юбилей, ему исполняется 100 лет. За свою жизнь он написал свыше 300 произведений. Его музыка играет более, чем в сотне фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа.