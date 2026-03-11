Путин поздравил Владимира Гостюхина с 80-летием

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил киноактера, заслуженного артиста РСФСР Владимира Гостюхина с 80-летием и отметил, что его биография богата яркими и запоминающимися образами.
«Примите сердечные поздравления с 80-летним юбилеем. В вашей насыщенной творческой биографии — богатая галерея ярких, запоминающихся актерских работ, которые принесли вам заслуженное признание и искреннюю любовь почитателей искусства в России и во многих других странах», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что сегодня Гостюхин по-прежнему увлечен избранным делом, радует преданных зрителей новыми, интересными ролями в театре и кино.
«Желаю вам доброго здоровья, вдохновения и успехов», — заключил Путин.
Гостюхин родился 10 марта 1946 года в Свердловске. В середине 1960-х гг. он поступил в Москве в Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства — ГИТИС). Учился на курсе педагога Всеволода Остальского. Окончил вуз в 1970 году. Наиболее популярным экранным образом актера в 2000-х гг. стал Федор Иванович Афанасьев, один из двух главных героев сериала Юрия Кузьменко «Дальнобойщики». В общей сложности Гостюхин снялся в более чем 100 фильмах и сериалах.