Путин поздравил Владимира Гостюхина с 80-летием

Гостюхин родился 10 марта 1946 года в Свердловске. В середине 1960-х гг. он поступил в Москве в Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства — ГИТИС). Учился на курсе педагога Всеволода Остальского. Окончил вуз в 1970 году. Наиболее популярным экранным образом актера в 2000-х гг. стал Федор Иванович Афанасьев, один из двух главных героев сериала Юрия Кузьменко «Дальнобойщики». В общей сложности Гостюхин снялся в более чем 100 фильмах и сериалах.