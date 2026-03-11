Ричмонд
Актриса Анна Ещенко о любви к себе: «Это про замедлиться»

Актриса Ещенко призналась, что учится любить и принимать себя
Анна Ещенко
Анна ЕщенкоИсточник: Пресс-служба

Актриса Анна Ещенко призналась, что учится любить себя и принимать. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере романтического фильма «К себе нежно».

По ее словам, вместе с тем она старается смириться с окружающим миром, который также имеет свои сложности и противоречия. Актриса уточнила, что не может подтвердить то, что ее отношение к себе является нежным.

«Я могу сказать, что я стараюсь отнестись к себе нежно. Я считаю, что для меня это про замедлиться, про стать терпеливее к себе, про разрешить себе ошибаться, разрешить себе воспринимать этот мир и всех остальных людей такими, какие они есть, а не требовать в первую очередь от себя каких-то невероятных высот», — сказала Ещенко.

Анна Ещенко
Анна ЕщенкоИсточник: Пресс-служба

Картина «К себе нежно» является экранизацией бестселлера белорусской писательницы Ольги Примаченко. Она повествует о 40-летней Наде, хирурге-отоларингологе, которая исцеляет органы чувств, но не может услышать саму себя и подать голос. Главные роли исполнили Карина Разумовская, Артем Ткаченко, Алиса Конашенкова, Ольга Медынич, Пелагея Невзорова, Людмила Артемьева, Леонид Бичевин, Анна Ещенко и другие.