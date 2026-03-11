52-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» пожаловалась на критику ее внешности

Американская актриса Тори Спеллинг пожаловалась на критику ее внешности. Переживаниями на данную тему она поделилась в собственном подкасте Misspelling.
52-летняя звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» призналась, что ее задевают хейтерские комментарии о внешности.
«Это ужасно. Под каждой фотографией, которую я выкладываю в соцсети, мне пишут “Прекрати колоть наполнитель”» — посетовала она.
По ее словам, хейтеры намеренно распространяют слухи о том, что она злоупотребляет филлерами.
«Как будто я не могу победить», — пригрозила знаменитость недоброжелателям.
Ранее внешность Тори Спеллинг удивила фанатов.