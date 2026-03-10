Эмили Ратаковски показала трогательные фото с сыном в день его рождения

Эмили Ратаковски опубликовала трогательные фотографии сына в день его рождения. «Моему малышу 5 лет», — подписала она свежий пост в соцсети. Судя по снимкам, сообщает Super.ru, актриса взяла наследника на Неделю моды в Париже.
Напомним, знаменитость родила Слая в марте 2021 года от продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. Спустя пару лет пара рассталась. А летом прошлого года бывшие возлюбленные получили документы 22 июля — через три года после расставания. В суд было подано постановление о назначении алиментов на ребенка — детали этого дела не разглашались.
Ранее Эмили Ратаковски вышла на публику в платье с вырезами.