Звезда «Ворониных» Станислав Дужников изменился до неузнаваемости

Звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников удивил поклонников феноменальными изменениями во внешности. Как сообщает Super.ru, актер серьезно похудел. Особенно сильно это заметно на недавно опубликованном в соцсетях артиста видео. На нем Дужников забавно чистит картошку. Впрочем, фанаты явно смотрели не на процесс чистки, а на изменившегося Станислава.