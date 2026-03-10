Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Ворониных» Станислав Дужников изменился до неузнаваемости

Звезда «Ворониных» Станислав Дужников показал результаты похудения

Звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников удивил поклонников феноменальными изменениями во внешности. Как сообщает Super.ru, актер серьезно похудел. Особенно сильно это заметно на недавно опубликованном в соцсетях артиста видео. На нем Дужников забавно чистит картошку. Впрочем, фанаты явно смотрели не на процесс чистки, а на изменившегося Станислава.

Станислав Дужников, фото: соцсети
Станислав Дужников, фото: соцсети

Помимо экстремального похудения, актер также отрастил бороду и поседел.

Известно, что летом прошлого года Дужников пережил операцию по уменьшению желудка. На такие кардинальные меры он прибег из-за сахарного диабета, от которого актер страдал из-за избыточного веса.

Ранее Станислав Дужников высказался о здоровье на фоне слухов о своей смерти.