Звезда «Ворониных» Станислав Дужников изменился до неузнаваемости

Звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников удивил поклонников феноменальными изменениями во внешности. Как сообщает Super.ru, актер серьезно похудел. Особенно сильно это заметно на недавно опубликованном в соцсетях артиста видео. На нем Дужников забавно чистит картошку. Впрочем, фанаты явно смотрели не на процесс чистки, а на изменившегося Станислава.
Помимо экстремального похудения, актер также отрастил бороду и поседел.
Известно, что летом прошлого года Дужников пережил операцию по уменьшению желудка. На такие кардинальные меры он прибег из-за сахарного диабета, от которого актер страдал из-за избыточного веса.
Ранее Станислав Дужников высказался о здоровье на фоне слухов о своей смерти.